Do virálnej destinácie sa dostanete len za 20 eur, spôsobila medzi ľuďmi ošiaľ. No ceny za ubytovanie sú šialené

Počas leta sociálne siete ovládlo pobrežie Amalfi, takže vás asi neprekvapí, keď vám povieme, že aj jedna zimná destinácia vyvolala medzi ľuďmi na internete ošiaľ. Ak radi trávite čas scrollovaním na TikToku a zaujíma vás obsah spojený so zimou a lyžovačkou, je veľká pravdepodobnosť, že vám algoritmus sociálnej siete ponúkol videá z prostredia švajčiarskej obce St. Moritz. Vzniklo ich už obrovské množstvo a spája ich niekoľko vecí — tá istá opakujúca sa virálna pesnička a luxus, ktorý prezentujú. Pozreli sme sa teda na to, či si takúto dovolenku môže dovoliť aj obyčajný smrteľník.

V článku sa dozviete aj: ako spôsobilo toto miesto na internete ošiaľ;

prečo ho niektorí ľudia kritizujú;

koľko stojí noc v miestnych luxusných hoteloch;

aké najlacnejšie ubytovanie sme tu našli;

či vás cesta môže vyjsť lacno.

Preslávená destinácia, ktorá očarila internet

Ako možno viete, St. Moritz je známou destináciou, no okrem toho aj rodiskom alpskej zimnej turistiky, vysvetľuje Switzerland Tourism. Dvakrát sa tu konali zimné olympijské hry a ešte v roku 1935 tu otvorili jeden z prvých lyžiarskych vlekov vo Švajčiarsku. Je známy aj ako „Top of the World“, teda vrchol sveta a leží v nadmorskej výške približne 1 800 metrov.

Na svoje si tu prídu milovníci nablyšťaného luxusu a služieb na vysokej úrovni. Návštevníci majú na výber z viacerých drahých hotelov, ktorých cenovka na noc je mimo budgetu bežného človeka a taktiež aj reštaurácií v podobnom duchu. Nejde teda o málo známy skrytý klenot, ale o destináciu, ktorá sa teší veľkej obľube. Nie je však pre každého.

Obec St. Moritz je známa aj vďaka počtu svojich slnečných dní. Uvádza sa, že ich tu je až 322 za rok. Jeho klíma má priaznivý vplyv na ľudské zdravie a je charakterizovaná pojmom „Champagne climate“. A môžete si byť istí, že ak sa sem vyberiete, podnebie nebude to jediné, čo sa bude spájať so šampanským. Pretože ak ho obľubujete a máte naň dostatočný rozpočet, bude okolo vás tiecť potokom.

Všetky videá ukazujú to isté

Presne ako ukazujú virálne videá na TikToku. Ak si zadáte do hľadáčika St. Moritz, zobrazí vám obrovské množstvo výsledkov, ktoré ukazujú v podstate to isté — čašníkov v smokingoch na korčuliach nalievajúcich šampanské, pólo na zamrznutom jazere, nádherné horské prostredie, luxusné značky, búrlivé párty či drahé autá.

Napríklad, jedno z nich dosiahlo cez 5 miliónov prehratí a viaceré sa tešia stovkám tisícom divákov. Aj podľa komentárov je zrejmé, že lesk tohto miesta ľudí priťahuje. No nájde sa aj druhá strana, ktorú skôr odstrašuje.

Niektorí po takejto dovolenke túžia, ďalší miesto kritizujú

„Mám pocit, že aj za dýchanie vzduchu sa tam platí,“ podotkol niekto. „Ako človek, ktorý prežil celý svoj život vo Švajčiarsku, je St. Moritz posledným miestom, kde by som chcel žiť,“ priznala ďalšia osoba pod jedným z videí.

No množstvo ľudí sa zdôverilo s tým, že by po takomto výlete túžilo. „Navštíviť toto miesto je mojím snom,“ stojí v jednom z komentárov. Vo viacerých sa zas spomína známy výrok, že „šťastie si za peniaze nekúpite“ a ľuďom sa hodil práve na toto miesto, ktorým ironicky poukazovali na to, že to vlastne nemusí byť pravda.

No a potom sa našli aj takí, ktorí nešetrili humorom. „Išiel by som tam, keby chodil autobus,“ zavtipkoval jeden z divákov týchto videí. „Takže toto robia bohatí ľudia, kým ja pracujem,“ veľmi chytro podotkol ďalší.

Môžeme sem ísť na dovolenku aj my? V podstate veľmi jednoducho, ale…