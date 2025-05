Tom Cruise po rokoch prelomil mlčanie: Zaspomínal si na svoje manželstvo s Nicole Kidman, a tiež na ich spoločný film

Hollywoodska hviezda Tom Cruise po rokoch prehovoril o dôležitom období svojho života. Vzácne sa vyjadril o bývalej manželke Nicole Kidmanovej a o ich spoločnom projekte, ktorý formoval nielen ich kariéry, ale aj osobné životy.

Podľa magazínu New York Post sa herec v rozhovore pre Sight and Sound vrátil k natáčaniu ikonického trileru Stanleyho Kubricka Eyes Wide Shut. Okrem detailov z produkcie si spomenul aj na úzku spoluprácu s Nicol Kidman, s ktorou v tom čase tvorili prominentný manželský pár. Spoločný film sa nakrúcal počas posledných rokov ich vzťahu, ktorý sa neskôr skončil rozvodom.

Láska pred kamerou, napätie za ňou

Cruise spomína, ako ho do filmu Eyes Wide Shut oslovil samotný Stanley Kubrick prostredníctvom režiséra Sydneyho Pollacka. Okamžite ho zaujala predstava spolupráce s legendou, ktorú už dlhšie obdivoval. Pri diskusii o obsadení hlavnej ženskej postavy navrhol Nicole Kidman, no nielen preto, že bola jeho manželkou, ale najmä pre jej výnimočný herecký talent. Kubrick súhlasil a trojica sa pustila do niekoľkomesačného natáčania, počas ktorého sa scény často prepisovali a testoval sa celkový tón filmu.

Dvojica v ňom stvárnila manželský pár prechádzajúci krízou plnou túžby, žiarlivosti a pochybností. Ich herecký výkon si vyžadoval, aby čelili náročným emocionálnym aj intímnym situáciám, ktoré zároveň zrkadlili aj napätie mimo kamier. Kidman neskôr priznala, že napriek intenzite natáčania boli v tom období šťastne zosobášení a spomínala na chvíle oddychu, ako boli nočné jazdy na motokárach, ktoré im pomáhali uvoľniť sa po náročných scénach.

Od Dní hromu po rozvod