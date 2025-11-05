To číslo vám vyrazí dych: Najväčšia rodina má 22 detí a ukázala účet z potravín. Toľko dajú za jediný bežný nákup

Skúste si ale predstaviť, že musíte nakŕmiť 22 hladných krkov. Pre väčšinu z nás by to bola nočná mora, no presne takúto úlohu rieši známa britská rodina Radfordovcov. Počet detí v tejto rodine sa stal ich osobnou značkou. Prezývajú ich „najväčšia rodina v Spojenom kráľovstve“ a nie je veľkým prekvapením, že jedna z najčastejších otázok fanúšikov znie: „Ako vyzerá váš bežný nákup potravín?“
Po početných otázkach o nákladoch na ich život Radfordovci nedávno zverejnili fotografiu svojho nákupu na Instagrame. Najprv pridali záber kuchyne: kuchynská linka pochovaná pod desiatkami nákupných tašiek z lacného supermarketu. Ako informoval Unilad, pred zverejnením samotnej sumy vyzvali fanúšikov, aby skúsili tipnúť, koľko ich vyjde takýto „bežný“ nákup.
Stovky eur za jediný bežný nákup
Odhady boli rôzne. Často sa objavovala suma 260 dolárov (približne 226 eur). Mnohí verili, že aj s celou armádou detí je možné zmestiť sa do nákladov, ktoré nepresiahnu sumu 300 eur.
Realita však bola o niečo tvrdšia: „Väčšina z vás tipovala 200 libier. Skutočná suma je 375,65 libry,“ prezrádza rodina.
To znamená približne 430 eur. Táto suma sa pritom týka iba jediného nákupu, nie ich celomesačného rozpočtu.
