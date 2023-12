Tisícky domácností sú bez elektriny, na strednom Slovensku je energetická kalamita. Sneženie komplikuje situáciu aj na cestách

Tlaková níž Zoltán aktuálne ovplyvňuje počasie aj na Slovensku. Už niekoľko hodín sa na strednom Slovensku vyskytuje intenzívne sneženie, na západe ide skôr o dažďové prehánky, navyše tu stúpajú aj vodné toky. Sneženie a vietor tiež spôsobili energetickú kalamitu.

Článok pokračuje pod videom ↓

Veľký pozor najmä pri prejazde cez horské priechody, Donovaly a Šturec sú zatvorené pre kamióny. Horský priechod Dobšiná je uzavretý pre vozidlá nad 3,5 tony, zasnežená je aj severná D1, informuje iMeteo.

Sneženie by malo dnes na strednom a severnom Slovensku priniesť prevažne do 5 cm čerstvej pokrývky, ale v oblasti hôr sa výška novej snehovej nádielky bude pohybovať od 10 do 15 cm.

Intenzívny dážď na západe

Na západe Slovenska narobil problémy intenzívny dážď, a to najmä na Hornej Nitre, kde rieka Nitra a jej prítoky dosiahli až 3. povodňový stupeň. Povodňová vlna sa práve v týchto chvíľach ženie cez stredné a dolné úseky povodia.

Energetická kalamita

V oblasti stredného Slovenska padá ťažký a mokrý sneh. Lámu sa preto konáre a stromy, ktoré následne padajú na cesty a na elektrické vedenia.

Na strednom Slovensku v uplynulých dňoch spôsobili sneženie a vietor energetickú kalamitu. Bez elektrického prúdu je aktuálne vyše 17.000 domácností. Situácia je najhoršia v okresoch Banská Bystrica a Brezno. TASR o tom v piatok informoval hovorca Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslav Gejdoš.

„Počasie, ktoré pretrváva v Žilinskom a Banskobystrickom kraji od štvrtka (21. 12.), odpojilo od elektriny tisícky domácností. SSD rieši poruchy na 21 vedeniach vysokého napätia,“ objasnil s tým, že mimo prevádzky je približne 440 trafostaníc. Elektrikárov zamestnávajú okrem toho aj poruchy na úrovni nízkeho napätia.

Ďalším výraznejšie zasiahnutým regiónom je aj horné Považie. Bez elektriny sú podľa hovorcu najmä obce a lokality v podhorských a horských oblastiach, kde prechádzajú vzdušné vedenia vysokého napätia cez lesy a členitý terén. Príčinou problémov sú hlavne popadané stromy a konáre.

Snežiť bude aj zajtra

Na sneženie sa treba pripraviť aj v sobotu 23. decembra. Začne to už v skorých ranných hodinách, vlna zasiahne mnohé oblasti Slovenska.