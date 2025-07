Tisíce Slovákov skončili bez dovolenky aj bez peňazí: Zatiaľ nie je jasné, či dostanú celú sumu späť

Po nečakanom oznámení krachu cestovnej kancelárie Happy Travel zostalo viacero ich klientov v neistote. Za dovolenku zaplatili, no ešte nevycestovali. To, či dostanú celú sumu, ktorú za dovolenku zaplatili, naspäť, bude závisieť od celkovej škody.

Informuje o tom portál TVnoviny, ktorý sa rozprával so šéfom skrachovanej cestovky a bývalým riaditeľom Slovenskej asociácie cestovných kancelárií Romanom Berkesom. Ten tvrdí, že nevie presne, koľko klientov si dovolenku zakúpilo a zatiaľ nevycestovalo, no hovorí, že ide o tisícky.

Záležať bude od celkovej škody

Keďže bola cestovná kancelária poistená v prípade krachu, takýto klienti by mali byť odškodnení. Rozdelený však bude len balík 2,8 milióna eur, čo nemusí postačiť na pokrytie škody všetkých klientov, ktorí si dovolenku stihli zaplatiť vopred. Záležať bude od celkovej škody.

„Postupom času budeme spočítavať presné čísla a stavy, pretože sú rôzne. Sú to zálohy, vyplatené plné sumy, sú to peniaze na ceste. Sú to rôzne špecifikácie, ktoré môžu meniť to číslo. Keby som teraz nejaké povedal, mohol by som zavádzať,“ uviedol pre TVnoviny Berkes.

Happy Travel len nedávno oznámila úpadok spoločnosti, predchádzal tomu boj s dlhmi či prudký nárast nákladov. Poistenie v prípade insolventnosti uzavrela cestovka v poisťovni Generali, cez ktorú budú môcť klienti nahlásiť poistnú udalosť.