Tieto dve choroby majú takmer rovnaké príznaky, ich sezóna sa začína: Infektológ upozornil na dôležitú vec

Viaceré príznaky ochorenia COVID-19 a iných respiračných ochorení sú rovnaké, klinicky ich jednoznačne nerozlíši ani skúsený doktor. To, o aké ochorenie ide, môže potvrdiť len test.

Pre TASR to uviedol prezident Slovenskej spoločnosti infektológov a prednosta kliniky infektológie a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach Pavol Jarčuška.

Ťažko ich rozlíšiť

„Klinicky to ani ten najskúsenejší doktor jednoznačne rozlíšiť nevie. Na to dnes máme testy. Máme antigénové testy, ktoré potvrdzujú COVID-19, ale máme aj také, ktoré vedia potvrdiť aj chrípku a chrípku B. Tie testy sú už všeobecne dostupné a sú pomerne lacné,“ poznamenal odborník.

Náročné je podľa neho aj rozlíšiť najnovší variant koronavírusu od predchádzajúcich. „Je vývojovo veľmi podobný a prejavuje sa veľmi podobne ako všetky predchádzajúce varianty alebo mutácie variantu Omikron,“ vysvetlil Jarčuška.

Priblížil, že medzi príznaky patria najmä infekcia horných dýchacích ciest, kašeľ či zvýšená teplota. „My sme troška viacej zaznamenali bolesť v hrdle a takzvané katarálne príznaky, čiže výtok z nosa a pálenie očí, časť pacientov má bolesti svalov a bolesti kĺbov. Sú aj pacienti, ktorí majú hnačky,“ doplnil.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR minulý týždeň zaevidoval 650 prípadov ochorenia COVID-19. V predchádzajúcom kalendárnom týždni ich bolo 468.

„Skutočný počet osôb chorých na COVID-19 je pravdepodobne vyšší a vzhľadom na postupujúce jesenné obdobie bude chorobnosť na respiračné ochorenia narastať. V súčasnosti už nie je každý pozitívny test na COVID-19 hlásený,“ poznamenal úrad na webe.

V prípade, že človek ochorie, ÚVZ odporúča zostať doma, riadiť sa pokynmi lekára a dôsledne sa doliečiť. „Ak nie je možné zostať doma, napríklad z dôvodu, že si potrebujete ísť po lieky, dbajte na správne nosenie respirátora,“ doplnil.

Počas choroby by sa človek nemal stretávať s osobami mimo domácnosti. „Ak je to možné, v prípade ochorenia obmedzte kontakt aj so svojimi blízkymi, s ktorými žijete v jednej domácnosti,“ podotkol ÚVZ.

Dôležité je takisto podľa neho pravidelné a dôkladné vetranie i dezinfekcia dotykových plôch. Apeluje aj na dôkladnú hygienu rúk.