Rezort zahraničných vecí vydal 4. stupeň ohrozenia: Dôrazne odporúča Slovákom opustiť túto krajinu

Narastajúce napätie a vojenské konflikty vo svete, predovšetkým na Blízkom východe, sa v posledných dňoch výrazne zhoršili a vyvolali obavy medzinárodného rozmeru. Ministerstvo zahraničných vecí reaguje na aktuálny vývoj a zverejnilo nové cestovné odporúčanie.

Ministerstvo zahraničných vecí vydalo 4. stupeň varovania, ktorý jasne naznačuje, že situácia na Blízkom východe je veľmi vážna a nebezpečná. Tento stupeň odporúča občanom opustiť danú krajinu a vyhnúť sa cestovaniu do nej. V tomto prípade ide o Irán.

Dôvodom je priamy raketový útok Iránu na Izrael, ku ktorému došlo 1. októbra 2024. „Vzhľadom na očakávané vzájomné opakované reakcie Izraela a Iránu a ich následky na bezpečnostnú situáciu v Iráne odporúčame občanom SR opustiť krajinu,“ uvádza rezort zahraničných vecí na sociálnej sieti.

Ministerstvo odporúča, aby v prípade núdze kontaktovali veľvyslanectvo SR v Teheráne na telefónnom čísle +98 912 384 8971. Ak plánujete cestovať do zahraničia, môžete sa zaregistrovať na webovej stránke rezortu diplomacie alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie #Svetobežka.

Evakuácia Čechov z Libanonu

České veľvyslanectvo v Bejrúte bude rokovať so slovenskou ambasádou o evakuácii Čechov z Libanonu. Chcelo by využiť repatriačný let, ktorý sa chystá vypraviť SR. Česko svoj vlastný zatiaľ neplánuje. Na základe stanice ČT24 informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Podľa českého veľvyslanca v Libanone Jiřího Doležela by slovenský let, ktorým by sa mohli evakuovať aj Česi, mohol byť vypravený v sobotu. V Libanone sa nachádza 280 Čechov, ktorí sú zaregistrovaní v systéme DROZD (Dobrovoľná registrácia občanov ČR pri cestách do zahraničia). Väčšina z nich podľa veľvyslanca odísť nechce.

„V tejto chvíli nie je zo strany občanov objednávka na to, aby sa z Prahy vypravoval špeciál. Snažíme sa skôr využívať voľné kapacity našich partnerov. Podľa všetkého má záujem o repatriáciu zhruba 20 – 25 občanov,“ povedal vo vysielaní stanice ČT24 Doležel.

Slovenské ministerstvo obrany o zámere vyslať do Libanonu repatriačný let informovalo v stredu po tom, ako to schválila vláda. Spresnilo, že ľudí bude najskôr evakuovať na Cyprus a až potom na Slovensko. Rezort obrany zároveň dodal, že v prípade potreby poskytne voľné kapacity aj pre občanov iných krajín. Do Libanonu dopraví aj humanitárnu pomoc.