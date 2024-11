Tento nenápadný krimiseriál podľa skutočnosti musíte vidieť. V niektorých častiach vás od zlosti zdvihne zo stoličky

Na streamovacích službách môžete nájsť množstvo seriálov nakrútených podľa skutočných príbehov. Táto nenápadná krimiséria na Disney+ si však zaslúži podstatne viac pozornosti, ako sa jej od aprílovej premiéry dostalo. Divákov prekvapí surovosťou, no najmä skutočným krimipríbehom, o ktorom ste ešte nepočuli.

Ústrednou postavou nenápadnej krimisérie Pod mostom (Under the Bridge) je 14-ročná Reena Virk, tínedžerka s indickými koreňmi, ktorá sa chce stať členkou problémovej partie dievčat z detského domova, ku ktorým vzhliada. Ochotná je pre to spraviť čokoľvek, pričom si neuvedomuje, že ju jej „kamarátky“ vlastne šikanujú a využívajú.

V jeden večer sa rozhodne za nimi odísť na večierok, no domov sa už nevráti. Z brutálnej vraždy bolo obvinených sedem dospievajúcich dievčat a jeden chlapec.

Skutočný príbeh, o ktorom toho viete pomerne málo

Za 8-dielnou minisériou stojí len 29-ročná tvorkyňa Quinn Shephard, ktorá seriál vytvorila na základe knižnej predlohy dnes už zosnulej autorky Rebeccy Godfrey. Práve tá prípad vraždy skutočnej Reeny Virk spracovala vo svojej knihe. Autorka seriálu v úvode každej epizódy upozorňuje, že seriál spracúva skutočný kriminálny prípad, niektoré veci však boli kvôli dramatizácii deja pridané alebo upravené. Seriál je ale viac-menej verným spracovaním smutnej udalosti.

Samotný príbeh prekvapí surovosťou a témou, ktorá je aktuálna v ktoromkoľvek období sa odohráva. Seriál Pod mostom divákov zavedie do prostredia Britskej Kolumbie, do akoby zaspatého mestečka Saanich. Ponuré prostredie, v ktorom sa odohráva nielen ústredný motív – teda vražda 14-ročnej dievčiny, čo jej predchádzalo a kto tento zločin vlastne spáchal –, ale aj osobné problémy niektorých ústredných hrdinov do toho celého skvelo zapadajú.

Prípad vraždy sa totiž nesnaží vyšetriť len miestna policajtka Cam (hrá ju Lily Gladstone, ktorú ste mohli vidieť v kritikmi ospevovanom filme Vrahovia mesiaca kvetov, kde hviezdila po boku Leonarda DiCapria) ašpirujúca na povýšenie, ktoré jej vyriešenie prípadu môže priniesť, ale aj jej niekdajšia priateľka, spisovateľka Rebecca (hrá ju Riley Keough).

Nenápadný seriál

V jednotlivých epizódach tak odkrývame nielen jednotlivé kúsky skladačky, ktoré divákov dovedú k motívom vraždy, ale aj osobné príbehy dospelých hrdinov a ich vyrovnávanie sa s udalosťou.

Seriál Pod mostom ponúka divákom jeden uzavretý príbeh, netreba sa tak obávať zbytočného naťahovania. Na filmových weboch má dokonca aj veľmi priaznivé hodnotenia (na ČSFD 76 %, IMDb 7.2/10) a je veľká škoda, že sa mu zo strany divákov neušlo viac pozornosti. My ho odporúčame všetkými desiatimi – aj za soundtrack plný piesní z 90. rokov!

