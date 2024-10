Táto seriálová novinka patrí na Netflixe medzi najsledovanejšie: Odhaľuje šokujúce detaily o vrahovi Zodiacovi

Neslávne známy vrah Zodiac do dnešného dňa mnohým nedá spávať. Odborníci, ale aj laici sa už roky snažia rozlúsknuť hádanky, ktoré po sebe zanechal. Seriálová novinka odhalí detaily z pátrania, do ktorého sa pustila jedna zanietená rodina.

Novinka si vás získa

Pred niekoľkými dňami na Netflix pribudla seriálová novinka This Is The Zodiac Speaking (Tu Zodiac). Divákom predostiera pátranie rodiny, ktorá hľadá odpovede na množstvo nezodpovedaných otázok o známom sériovom vrahovi Zodiacovi. Prinášajú nové náznaky, ale aj svedectvá. Rodina podľa Forbes sľubuje aj nové šokujúce dôkazy o hlavnom podozrivom.

Zodiac aj po desaťročiach predstavuje záhadu, ktorá fascinuje a zároveň desí odborníkov, ale aj laikov. Koncom 60. rokov zabil v oblasti Bay Area najmenej päť obetí, no Zodiac sa preslávil najmä tým, že písal zašifrované správy, ktoré posielal miestnym spravodajským agentúram. Polícia z vrážd podozrievala učiteľa, sexuálneho delikventa Arthura Leigha Allena, no nikdy nemala dostatok dôkazov, aby ho oficiálne z vrážd obvinila.

Rodina si myslí, že Zodiaca osobne poznala

Ľudia, ktorí Allena poznali už v mladosti, sú si istí, že naozaj práve on sa ukrýval pod anonymom Zodiac. Nový trojdielny seriál na Netflixe sa zameriava na rodinu Seawaterovcov, ktorej členovia v detstve vnímali Arthura Leigha Allena ako otcovskú figúru. „Uvedomili sme si, že sme boli na všetkých miestach činu ešte predtým, ako sa tu vraždy odohrali,“ hovorí David Seawater v upútavke.

Seriál obsahuje aj rozhovory s niekoľkými Allenovými bývalými študentmi, ako aj pozostalými priateľmi Zodiacových obetí a miestnym televíznym reportérom Williamsom. Ten začiatkom 90. rokov vykonal posledný rozhovor s Allenom pred jeho smrťou.

Na ČSFD má momentálne seriál 73 %. Na IMDb si získal 7,3 hviezdičiek z 10. Nie všetci sú ale z novinky nadšení a niektorí ju považujú za veľké sklamanie. Niektorí ľudia kritizujú, že sa zo seriálu vlastne nedozvedeli nič, čo už predtým nevedeli. Avšak pre tých, ktorí o Zodiacovi predtým nikdy nepočuli, to vraj bude postačujúce. Ďalší však seriál chvália a myslia si, že ide o skvele odvedenú prácu.