Tento ľahký trik vraj vedia urobiť len ženy, a muži nie, tvrdí virálne video. Šokuje vás, že niektorí ľudia to nedokážu

Z času na čas sa na internete objaví video, ktoré priam rozprúdi ošiaľ a stane sa virálnym. A toto je presne jedno z nich. Používateľka s nickom @mcguiggs zdieľala na TikToku jeden „trik“, ktorý podľa nej dokážu urobiť ženy, no muži nie. Následne situáciu vo videu aj ilustrovala. Možno budete prekvapení.

Video pochádza ešte z roku 2021 a aktuálne má takmer 250-tisíc prehratí. Ide o výzvu, ktorá porovnáva schopnosti žien verzus mužov. No realita nie je takáto jednoznačná.

O čo ide?

Ak sa chcete do tejto „výzvy“ zapojiť a vyskúšať si, či ju zvládnete, nepotrebujete nič viac ako jednu stoličku a obyčajnú stenu. Najprv sa postavíte tvárou k nej a urobíte dva kroky vzad. Potom sa predkloníte tak, aby ste sa hlavou dotýkali steny. Zdvihnete stoličku a následne sa postavíte. Jednoduché, však?

Ak ste to zvládli, možno nerozumiete tomu, ako je možné, že to niektorí ľudia nedokážu spraviť. Napríklad, ako muž vo videu, či ľudia v komentároch pod ním, ktorí priznali, že to nevedia tiež. Odpoveď na to nepoznáme. No ľudia na internete sa snažili hádať a prišli so zaujímavými teóriami.

Ženy proti mužom?

Aj keď video avizuje „súboj“ medzi pohlaviami, je zrejmé, že neplatí, že to urobia všetky ženy a žiadni muži. Niektorí ľudia sa snažili hľadať odpovede na to, prečo to ženy vedia urobiť a muži nie. Došli napríklad k takému záveru, že rozdiel môže byť v ich ťažisku či v dĺžke chodidiel. No nie všetci s tým súhlasili.