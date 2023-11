Unikátne miesta, kde sa okúpete až v 33 °C vode úplne zadarmo: Pozor, tu narazíte na nahých dôchodcov, varujú ľudia

Len si predstavte tú idylku. Vločky poletujú a vy si užívate so svojou partiou či blízkymi chvíle v horúcom jazierku priamo pod holým nebom. Miesta, kde toto môžete zažiť, nájdete aj na Slovensku, a preto za nimi netreba vôbec ďaleko cestovať. Vybrali sme najznámejšie termálne pramene, v ktorých sa ľudia kúpu (navyše úplne zadarmo) a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nám prezradil dôležité informácie, ktoré by ste pred ich návštevou mali vedieť.

V článku sa dozviete aj: kde na Slovensku nájdete takéto unikátne miesta;

čo nám môže hroziť pri kúpaní v takýchto prírodných termálnych prameňoch;

kto by sa mal ich návšteve vyhnúť;

aké sú reakcie návštevníkov;

ktoré miesto dostáva najviac negatívnych recenzií;

kde prekážajú návštevníkom nahí dôchodcovia;

návštevu ktorého miesta by ste mali radšej zvážiť.

Kúpať sa v nich, alebo nie?

Vedeli ste, že na Slovensku sa nachádzajú prírodné termálne jazierka, kde sa môžete okúpať úplne zadarmo a priamo pod holým nebom? Medzi najznámejšie z nich patrí termálny prameň v Kalamenoch, termálny kráter Kaďa v obci Liptovský Ján, prameň v Chorvátskom Grobe, alebo o niečo menej známy v Lukavici pri Žarnovici. Ľudia ich navštevujú, aby si oddýchli, alebo načerpali nové zaujímavé zážitky. A predovšetkým v tomto chladnejšom období dostávajú čaro navyše, keďže ich voda je teplá a môžete ich navštíviť aj keď krajinu pokryje sneh.

Je však kúpanie sa na takýchto miestach bezpečné, alebo sa treba niečo obávať? Oslovili sme Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý nám objasnil, ako to s nimi v skutočnosti je.

„Vo všeobecnosti predstavujú horúce pramenité vody unikátnu prírodnú tekutinu, ktorú ľudia odpradávna využívali na zdravotné a rekreačné účely. Na základe svojho geologického zloženia môžu byť termálne vody obohatené o soli a ióny, ako sú napríklad síra, halogény ako chlór alebo bróm, kovy horčík a vápnik,“ vysvetľuje Katarína Jatzová z Odboru životného prostredia ÚVZ SR.

Môže to mať určité riziká

Dodáva, že aj keď špecifické zloženie týchto termálnych vôd má potenciálne zdravotné benefity, môžu predstavovať riziko infekcií a iných zdravotných rizík, ak majú neorganizovanú rekreáciu, čo znamená, že fungujú bez prevádzkovateľa a je to aj prípad týchto spomínaných.

„Prirodzene množiť v podmienkach charakteristických pre termálne vody sa môžu napríklad baktérie ako Legionella, Pseudomonas či Mycobacteria, ale aj prvoky, ako sú améby, riasy a iné mikroorganizmy,“ spomína Jatzová.

Títo ľudia by to mali zvážiť

Dôležité je podľa nej pri návšteve takéhoto miesta brať ohľad aj na ostatných rekreantov.

„Do takejto verejne prístupnej vody by mal vstupovať iba človek zdravý, s nepoškodenou pokožkou, ktorý nie je zdrojom prípadnej infekcie, napríklad porušená pokožka môže byť ľahkým vstupom pre infekciu do tela. Zvážiť kúpanie v termálnych prameňoch by mali ľudia so zníženou imunitou, chronicky chorí, s epilepsiou, so závažnými srdcovo-cievnymi ochoreniami, prípadne s kŕčovými žilami. Kúpanie na takýchto miestach by mali zvážiť aj ľudia s kontaktnými šošovkami,“ upozorňuje.

Štvorica spomínaných termálnych prameňov má neorganizovanú rekreáciu, a preto je kúpanie v týchto jazierkach na vlastné riziko. „Záverom je potrebné zdôrazniť, že kúpanie je najbezpečnejšie na oficiálne prevádzkovaných kúpaliskách a prírodných vodných plochách, ktorých kvalita je monitorovaná úradmi verejného zdravotníctva,“ dodáva Katarína Jatzová.

Napriek tomu sa tieto miesta tešia medzi návštevníkmi obľube. Svedčia o tom aj stovky či tisícky ich reakcií a skúsenosti s konkrétnymi termálnymi prameňmi, o ktoré sa podelili na internete. Ak uvažujete o ich návšteve, možno vám pomôžu rozhodnúť sa, či to stojí za to.

Termálne jazero Kalameny

Začnime jazierkom, ktoré sa nachádza v Kalamenoch, v blízkosti Ružomberka aj Dolného Kubína. Ak ste termálny prameň Kalameny navštívili v minulosti, mali by ste vedieť, že v uplynulých rokoch prešiel opravou, ktorá mu pridala na atraktivite. Ako informovala Pravda, obec do nej investovala 37-tisíc eur.

Predtým plocha jazera nebola upravená, dnes okolo neho nájdete vybudovaný kamenný chodník. Už na prvý pohľad vyzerá vstup do jazierka oveľa dostupnejšie. My Liptov uvádza, že blatisté brehy sú nahrádzané lomovým kameňom a dno má byť posiate vrstvou guľatého štrku. Takže ak hľadáte na rekreáciu upravené miesto, Kalameny môžu byť pre vás tou správnou voľbou. Napriek tomu tu niektoré veci návštevníkom chýbajú.

Podľa 460 hodnotení na Google Maps dostal tento teplý prameň 4,3 hviezdičky z 5. „Napriek tomu, že miesto je známe, stále nie je natoľko komerčné, že sa doň obul ziskuchtivý developer, stále dýcha prírodou,“ podotkla jedna z návštevníčok. Viacerí však spomínali, že za parkovanie sa platia 4 eurá, tak sa na to pripravte. Objavili sa aj výčitky, že síce parkovné sa platí, no žiadna toaleta či miesto na prezlečenie tu, žiaľ, nie sú.

Počas letných mesiacov sa objavil aj komentár, ktorý vyčítal, že je tu hlava na hlave, a preto jeho autorka radšej odporúča prísť sem mimo sezóny, čo je práve v tomto období. „Mohlo by to byť krásne miesto, ale ľudia všetko zničia a zašpinia odpadkami, tak je to aj tu. Hygiena slabá, drevený mostík k prameňu rozbitý. Škoda,“ stojí v recenzii spred mesiaca. Viacerí vyčítali aj správanie návštevníkov a znečisťovanie jazierka.

Napriek tomu nechýba množstvo recenzií, ktoré tento poklad v Kalamenoch vychvaľujú. „Boli sme sa tam pozrieť po prvýkrát, no už viem, že isto nie posledný. Je to tam super, voda bola úžasná a tak sme si to tam skvelo užili,“ napísala spokojná návštevníčka.“

„Toto je úplný dedinský raj, kde si ľudia vegetujú s cigaretkou v termálnom prameni a potom si zalyžujú hneď vedľa. A málokto o tom vie,“ dodal niekto ďalší. Tu však musíme dodať, že termálny prameň v Kalamenoch patrí vari medzi najznámejšie tohto druhu na Slovensku. A preto by ste pri jeho návšteve mali rátať s tým, že tu budete v spoločnosti ďalších návštevníkov.

Termálny kráter Kaďa

Termálny prameň v obci Liptovský Ján nesie príznačný názov Kaďa alebo Jánska kaďa. Tento prírodný kráter s minerálnou vodou už na prvý pohľad vyzerá veľmi originálne, nevšedne a zaujímavo a aj preto k sebe láka veľké množstvo návštevníkov. Spojenie „prírodné wellness“ tak naň sedí dokonalo. Názov Kaďa totiž nevznikol náhodou.

Voda má podľa webu Vypadni teplotu približne 20° C a napriek tomu, že je to o niečo menej, než pri obľúbených Kalamenoch, kde voda dosahuje až 33° C, je Kaďa navštevovaná počas celého roka. Do Kade vedie vstup po kamenných schodoch a môžete sa v nej pohodlne usadiť. Má vybudovaný prístup do druhej časti termálneho prameňa, ktorá je väčšia, avšak plytšia.

Aj v tomto prípade sme sa pozreli na recenzie Google Maps, kde ich je takmer 2 400. Takže hodnotenie 4,4 hviezdičky z piatich je viac než relevantné.

„Termálny prameň v peknom prostredí, voľný vstup, šatňa na prezliekanie, dostupné WC, ktoré si pamätá ešte staré časy, ale nie je to žiadna hrôza,“ podotkol návštevník v recenzii spred dvoch mesiacov. Niektorí upozornili na to, že voda je síce priezračná, ale nachádzajú sa v nej rôzne nečistoty.

„Na toto miesto chodím už viac ako 25 rokov. Postupne sa mierne zmenilo — pribudli sociálne zariadenia a vedľajší rybníček sa zmenil na bazénik. Počet návštevníkov narástol, takže niekedy je potrebné si vystáť radu a namiesto pár ľudí sa hlavne pri priaznivom počasí aj tlačíte,“ dodal niekto ďalší.