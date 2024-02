Na Slovensko prichádza mimoriadne populárny platobný systém, tešiť sa zatiaľ môžu klienti týchto bánk. Takto bude fungovať

Platobný systém, ktorý ľuďom umožňuje bez problémov a rýchlo poslať peniaze, prípadne vybrať hotovosť bez použitia fyzickej karty – takto by sa dal v skratke definovať Klik, ktorý prichádza na Slovensko. V Poľsku sa stal od roku 2015 mimoriadne populárnym a podobné ambície má aj na našom trhu. Informujú o tom Hospodárske noviny.

Jednoduché platby

Výhodou celého systému je najmä jeho jednoduchosť. Klienti si pri online platbách, výberoch peňazí z bankomatov, či rôznych prevodoch v aplikácii vygenerujú kód, ktorý následne do potrebného zariadenia zadajú. Platba prebehne takmer okamžite. „Blik bude najprv fungovať v rámci e-commerce, neskôr sa pridajú ďalšie služby,“ priblížili HN. Presný termín vstupu na Slovensko však zatiaľ nie je známy.

Ďalšou dôležitou otázkou je to, ktoré banky pôsobiace na Slovensku sa do spolupráce s Blikom vrhnú. Podľa informácií HN je reálnych hneď niekoľko možností a kým niektoré banky boli vo vyjadreniach opatrné, iné spoluprácu potvrdili. „Ide o zaujímavú možnosť rozšírenia portfólia a zatraktívnenia služieb pre klientov. Spolupráca so službou je preto veľmi reálna, termín spustenia by sme však v tejto chvíli neradi špecifikovali,“ uviedol pre HN zástupca mBank.

Dobrých správ sa dočkali klienti Tatra banky, ktorí by sa mali tiež takejto spolupráce dočkať. „Našim klientom v najbližších mesiacoch sprístupníme platby cez Blik. Podporovať ich budeme prostredníctvom aplikácie Tatra banka Viamo. Klient si v nej bude môcť vygenerovať šesťciferný kód, ktorý následne použije na platbu u obchodníkov a v platobných bránach zapojených do programu Blik,“ uviedla pre portál hovorkyňa banky Simona Miklošovičová.

Ako ďalej zo zistení vyplýva, Slovenská sporiteľňa, Fio banka, ČSOB a 365.bank nateraz spoluprácu vylúčili.