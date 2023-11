Táto zima bude iná: Dávajte si pozor, čím vyhrievate svoje domácnosti. Môže vám hroziť pokuta až do výšky 5-tisíc eur

Vykurovacia sezóna sa začala už v polovici októbra. Tohtoročné ceny tepla stúpli o 10 až 15 percent, čo mnohé domácnosti obracia k rôznym alternatívam. Za kúrenie odpadovým drevom však podľa Zákona o ochrane ovzdušia hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur.

Stopka pre znečisťovateľov

Niektorí ľudia môžu mať pocit, že do domácich kotlov či kachlí môžu hodiť čokoľvek, čo horí. Robia tak, aby ušetrili, alebo sa zbavili nepotrebného odpadu. Od tohto roka na to však podľa portálu Peniaze môžu doplatiť, a to pokutou do výšky 5-tisíc eur.

Zákon o ochrane ovzdušia zakazuje spaľovanie odpadu a paliva vyrobeného z neho. Konkrétne ide o hnedé uhlie energetické, lignit, uhoľné kaly, uhoľný prach, preplástky či druhotné palivá.

Naopak, zákaz neplatí pre spaľovanie biopalív a obnoviteľných plynov. Sem patrí napríklad bioplyn alebo vodík.

S novým rokom sa zákaz rozširuje – spaľovanie tuhých druhotných palív z odpadového dreva vás môže tiež vyjsť draho. Výnimku však môžete dostať, ak bude toto odpadové drevo spĺňať kvalitatívne požiadavky podľa príslušnej vyhlášky.

Obecná inšpekcia

Ak sa vám zdá, že nemôžete otvoriť okno bez toho, aby váš domov nezahltil odporný zápach zo susedovho komína, pomôcť by vám mala obec, v ktorej žijete. Jej úlohou je prijímať podnety od občanov.

V prípade prvého udania znečisťovateľ ovzdušia dostane iba písomné upozornenie. Pri ďalšom porušení zákona prichádza na rad Slovenská inšpekcia životného prostredia alebo poverený odborník – revízny technik. V prípade, že sa preukáže porušenie zákona, vinník môže dostať pokutu od 500 až do 5 000 eur.

Za čistejšie dýchanie

Ako píše Pravda, nová legislatíva si dáva za cieľ znižovať celkové množstvo emisií vypúšťaných do ovzdušia, zvyšovanie kvality ovzdušia a aj obmedzenie množstva emisií priamo na zdroji. Nová politika je súčasťou Národného programu znižovania emisií do roku 2023.

Teraz upozornil, že podľa ministerstva životného prostredia ide o úplne prvú právnu úpravu, ktorá sa venuje regulácii zápachu.