Česi vynašli zariadenie, ktoré dokáže zadarmo vykurovať dom po dobu 50 rokov. Základom je špeciálne zohrievanie piesku

S chladnými dňami mnohí len neochotne zapínajú radiátory, či v domoch plynové kotle, tepelné čerpadlá alebo ďalšie spôsoby vykurovania s vedomím, že za teplo si potom aj pekne zaplatia. Preto možnosť, že by vykurovanie nestálo nič, znie nielen veľmi lákavo, no priam až nemožne. Avšak českí vynálezcovia vysvetľujú, ako sa to dá.

Článok pokračuje pod videom ↓

Nulové náklady po dobu 50 rokov

Česká firma Watt plus vyvinula vykurovací systém, ktorý sa v určitom zmysle môže podobať na kúrenie pomocou batérií. Tou batériou je ale veľká nádoba s pieskom, ktorá teplo v sebe uchováva, a keď to bude potrebné, tak ho dodáva do domu.

O vynáleze píšu Novinky.cz a uvádzajú, že systém je vhodný pre domy aj priemyselné podniky. Tou najväčšou výhodou sú prakticky nulové prevádzkové náklady, pričom systém má mať životnosť 50 rokov.

Systém Watt sand+ funguje tak, že pomocou fotovoltaických panelov sa zahrieva piesok, ktorý uchováva teplo a v prípade potreby sa potom teplo dodáva do nehnuteľnosti.

Pre bežný rodinný dom by malo stačiť 100 metrov kubických piesku. Ten je výhodný v tom, že zostáva dlhodobo stabilný a jeho akumulačné schopnosti sa v čase nemenia. Piesok musí byť, samozrejme, izolovaný špeciálnymi materiálmi, ktoré zadržia unikajúce teplo. Výhodou je, že sa takto môže zakopať pod zem, ale môže byť tiež umiestnený v kontajneri na pozemku.

Pre domy stačí, ak sa piesok zahreje na teplotu 400 stupňov, v prípade priemyselných objektov by to malo byť ešte o 80 stupňov viac. Iba 5 až 10 % tepla sa stratí v priebehu 7 mesiacov, čo znamená, že zariadenie dokáže udržiavať dom v teple po celú vykurovaciu sezónu.

Pomerne veľká počiatočná investícia

Neoddeliteľnou súčasťou systému je tiež tepelný výmenník a kompaktná odovzdávajúca stanica tepla. V praxi ale zariadenie nie je oveľa väčšie ako bežný plynový kotol.

Najväčším problémom bude počiatočná obstarávacia cena. Tá je na úrovni 60-tisíc eur (1,5 milióna českých korún). Avšak ak si uvedomíte, že následné náklady sú minimálne či dokonca žiadne, táto investícia sa stáva veľmi zaujímavou.

A zaujímavou stránkou je aj ekológia, keďže sa neprodukujú žiadne emisie a nie sú tiež potrebné žiadne chemikálie v zmysle prevádzkových kvapalín, či napríklad lítium, keďže, ako sme v úvode spomínali, celý systém sa v istom zmysle podobá na vykurovanie pomocou batérie, ktorú nabijete napríklad solárnymi panelmi. Mimochodom, také riešenie kúrenia pomocou klasických batérií by bolo dokonca drahšie v porovnaní s týmto systémom.