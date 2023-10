Táto kalkulačka vám vypočíta, či nezarábate príliš málo: Ukáže vám, či máte vyšší alebo nižší plat ako ostatní Slováci

Máte niekedy pocit, že ľudia vo vašom odbore zarábajú viac než vy? Alebo by ste jednoducho chceli vedieť, ako ste na tom, čo sa týka platu v porovnaní s ostatnými Slovákmi? Možno ste o tom ani len netušili, no portál Platy.sk ponúka takúto možnosť, upozornil na to web Refresher. Už ju vyskúšalo cez 70-tisíc ľudí, ktorí zistili, ako na tom vlastne sú.

Ako to funguje? Stačí, ak zadáte niekoľko údajov o sebe, ich vyplnenie vám zaberie doslova pár minút, prípadne dokonca sekúnd (ak ste rýchli).

V popise tohto platového prieskumu stojí, že vám pomôže zistiť vašu hodnotu na pracovnom trhu a pripraviť vás na vyjednávanie o plate, pracovný alebo hodnotiaci pohovor. Takže nielenže sa dozviete zaujímavé informácie, môžu vám byť aj užitočné.

Stačí pár údajov o sebe

Najprv zadáte svoju pracovnú pozíciu a dĺžku praxe. V nasledujúcich krokoch pokračujete hrubým mesačným platom, priemernou výškou mesačnej odmeny a koncoročnými odmeny či odmenami zo zisku alebo 13. platom.

Ďalej dotazník vyžaduje údaje o vás a benefity, ktoré vo svojom zamestnaní máte. A to je v podstate všetko.

Na záver dostanete výsledky porovnania, ktoré vám ukážu, ako na tom ste v porovnaní s ostatnými ľuďmi na Slovensku.