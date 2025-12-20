„Táto je dobrá, však?“: Epstein mal Donaldovi Trumpovi vo svojom letovisku predstaviť 14-ročné dievča

Americké ministerstvo spravodlivosti začalo v piatok zverejňovať dokumenty týkajúce sa trestného stíhania zosnulého finančníka Jeffreyho Epsteina. Donaldovi Trumpovi mal údajne predstaviť len 14-ročné dievča.
Ako informuje Denník N, k stretnutiu malo dôjsť v 90. rokoch v Epsteinovom letovisku na Floride. Počas neho údajne drgol lakťom do Donalda Trumpa a ukazujúc na dievča sa opýtal: „Táto je dobrá, však?“. Trump mal na jeho otázku prikývnuť a usmievať sa. Ministerstvo spravodlivosti čelí ostrej kritike za to, že časť dokumentov ešte stále nebola zverejnená a časť ostáva výrazne začiernená.
