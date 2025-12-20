„Táto je dobrá, však?“: Epstein mal Donaldovi Trumpovi vo svojom letovisku predstaviť 14-ročné dievča

Foto: SITA/AP

Petra Sušaninová
Na povrch vyšli nové informácie.

Americké ministerstvo spravodlivosti začalo v piatok zverejňovať dokumenty týkajúce sa trestného stíhania zosnulého finančníka Jeffreyho Epsteina. Donaldovi Trumpovi mal údajne predstaviť len 14-ročné dievča.

Ako informuje Denník N, k stretnutiu malo dôjsť v 90. rokoch v Epsteinovom letovisku na Floride. Počas neho údajne drgol lakťom do Donalda Trumpa a ukazujúc na dievča sa opýtal: „Táto je dobrá, však?“. Trump mal na jeho otázku prikývnuť a usmievať sa. Ministerstvo spravodlivosti čelí ostrej kritike za to, že časť dokumentov ešte stále nebola zverejnená a časť ostáva výrazne začiernená.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Americké ministerstvo zverejnilo novú časť Epsteinových spisov. Na fotkách sú Michael Jackson či Bill Clinton

 

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jozef Kákoš z Depaul Slovensko: Stačí jednoduchá otázka. Takto môžete človeku bez domova zachrániť život
Jozef Kákoš z Depaul Slovensko: Stačí jednoduchá otázka. Takto môžete človeku bez domova zachrániť život
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Tip na výlet
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Vojna na Ukrajine
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Vianočné trhy
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac