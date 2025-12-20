Americké ministerstvo zverejnilo novú časť Epsteinových spisov. Na fotkách sú Michael Jackson či Bill Clinton

Foto: Ministerstvo spravodlivosti USA

Jakub Baláž
TASR
Usvedčený sexuálny predátor bol známy svojimi kontaktmi na najvyšších ľudí v krajine a vo svete.

Americké ministerstvo spravodlivosti začalo v piatok zverejňovať dokumenty týkajúce sa trestného stíhania zosnulého finančníka Jeffreyho Epsteina. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AP a britskej stanice BBC.

Usvedčený sexuálny predátor bol známy svojimi kontaktmi na najvyšších ľudí v krajine a vo svete, vrátane amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa dlho snažil o to, aby spisy ostali utajené.

Spisy skúmalo viac ako 200 právnikov

Tím, ktorý preskúmal a pripravil dokumenty na zverejnenie, pozostával z viac ako 200 právnikov ministerstva spravodlivosti, uvádza sa v liste ministerstva spravodlivosti zaslanom Kongresu. V liste, ktorý získala AP, námestník generálneho prokurátora Todd Blanche uvádza, že 187 právnikov z oddelenia národnej bezpečnosti ministerstva preskúmalo všetky spisy, aby určili, čo všetko by malo byť zverejnené.

Foto: Ministerstvo spravodlivosti USA

Následne 25 právnikov, ktorí boli považovaní za „tím kontroly kvality“, pracovalo na zabezpečení toho, aby informácie, podľa ktorých by bolo možné určiť identitu obetí, boli zredigované. Títo právnici boli z Úradu na ochranu súkromia a občianskych slobôd a Úradu pre informačnú politiku Ministerstva spravodlivosti. Právnici z Južného okresu New Yorku tiež preskúmali materiál, aby potvrdili, že osobné údaje boli riadne zredigované.

Foto: Ministerstvo spravodlivosti USA

Blanche uviedol, že ministerstvo spravodlivosti identifikovalo viac ako 1 200 obetí Epsteinových trestných činov alebo ich príbuzných a že z dnes zverejnených dokumentov odstránilo materiály, ktoré by ich mohli identifikovať. Blanche v liste Kongresu uvádza, že dnes zverejnené spisy nie sú kompletné, lebo pred ich zverejnením je potrebné skontrolovať z tohto hľadiska ešte ďalšie dokumenty.

Vzhľadom na objem materiálu a požiadavku, aby každá strana každého dokumentu bola skontrolovaná z hľadiska prípadných úprav v zmysle zákona, pokračujú záverečné fázy kontroly niektorých materiálov,“ uviedol Blanche.

Foto: Ministerstvo spravodlivosti USA

Demokrati v Kongrese v reakcii na to uviedli, že posúdia svoje právne možnosti, nakoľko podľa nich zverejnenie spisov o Epsteinovi ministerstvom spravodlivosti nie je úplným zverejnením. Demokratický senátor Jeff Merkley z Oregonu vyjadril rozčarovanie nad tým, že Trumpova administratíva počas minulého roka z vlastného popudu nepodnikla kroky na “redigovanie spisov o Epsteinovi tak, aby boli pripravené na zverejnenie“.

Známe osobnosti

Medzi materiálmi zverejnenými v piatok je mnoho zredigovaných dokumentov, vrátane policajných výpovedí, vyšetrovacích správ a fotografií. Množstvo fotografií zachytáva bývalého amerického prezidenta Billa Clintona a ďalšie osobnosti, vrátane hudobníkov Micka Jaggera a Michaela Jacksona a bývalého britského princa Andrewa, teraz známeho ako Andrew Mountbatten-Windsor.

Jedna z fotografii zobrazuje Clintona plávajúceho s tmavovlasou ženou, ktorá podľa AFP vyzerá ako Epsteinova komplicka Ghislaine Maxwellová, ktorá si v súčasnosti odpykáva 20-ročný trest odňatia slobody za obchodovanie s maloletou osobou na sexuálne účely a ďalšie trestné činy. Clinton však nebol nikdy obvinený z protiprávneho konania zo strany obetí Epsteinovho zneužívania a poprel, že by vedel o jeho sexuálnych deliktoch.

