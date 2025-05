Takmer jej pretiekol pohár trpezlivosti. Zuzana Šebová opísala šokujúcu situáciu, ktorá už bola poriadne na hrane

Hoci si za tie roky už zvykla, že ju ľudia občas oslovujú na ulici a chcú sa s ňou vyfotografovať, niekedy sa stane niečo, nad čím sa pozastaví a povie si, že to už od nich bolo drzé. Napríklad, ak nevedia slušne pozdraviť a následne ju poprosiť, či by si s ňou a s jej rodinou nemohli spraviť snímku. V pamäti jej však utkveli slová od jedného pána, nad ktorými jej ostával rozum stáť. Podľa herečky a komičky to už poriadne prehnal a chýbalo málo, aby mu na to povedala niečo nepríjemné.

Všeličo má už za sebou, no s týmto sa ešte nestretla. Zuzana Šebová, ktorá si užíva rodičovské povinnosti a vychováva so svojím manželom a hercom Michalom Kubovčíkom dvoch synov, v poslednom čase čelí otázkam od ľudí, ktoré sa pochopiteľne sústreďujú hlavne na ich ratolesti. Dokonca padla aj otázka týkajúca sa tretieho dieťaťa, ako uviedla v Rádiu Melody.

Ostala poriadne prekvapená

Aj keby za tým nebolo nič nezvyčajné, keďže deti sú u nej stredobodom pozornosti, prekvapilo ju hlavne to, čo jej odvetil neznámy muž v lete, keď trávila čas v Tatrách. Ten si rozhodne nedával servítku pred ústa a ihneď na ňu vybehol so slovami, ktoré rozhodne nečakala. „Zdravím, a dcérka čo?“ cituje herečka cudzieho pána, ktorého stretla nedávno. Na to sa ho spýtala, že aká dcéra. „Tak dcérku by to ešte chcelo. Hovorím mu, že viete čo, my sme veľmi šťastní, máme dvoch synov. Nie, nie, žene treba dievča a ja vravím, že ako to myslíte,“ pokračovala a zároveň šípila, že bude nasledovať niečo, čo ju odrovná.

Herečka mala pravdu. Neznámy muž totiž povedal niečo, čo by nechcela počuť žiadna žena, ktorá dala život dvom zdravým deťom. „A už som vedela, že je tam veľký nábeh na to, že budem asi prekvapená z toho, čo mi pán povie. Povedal jednu neuveriteľnú vec. To som zažila naozaj prvýkrát,“ priznala Zuzana a pokračovala, čo ju dostalo: „Povedal, že: No ale dievča, dcéra, zušľachtí ženu. A ja, že váu,“ poznamenala udivená herečka, ku ktorej sa pridala moderátorka, ktorá taktiež ostala ako obarená.

To však ani zďaleka nebolo všetko. „Tak sme zase v tej ére, že darmo porodíš syna, darmo dvoch, stále málo, musíš ešte viac ukázať svetu. A ja mu hovorím, že viete čo, ja som podľa mňa zušľachtená dosť, že je to v pohode. A ten pán stále nemal dosť a pokračoval, že vždy sú tam rezervy,“ uviedla umelkyňa, ktorá mu vzápätí poďakovala za debatu, ktorá bola vlastne jeho monológom a išla ďalej.

Takmer mu niečo povedala