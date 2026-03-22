Európska krajina obmedzila predaj pohonných hmôt: Na čerpacích staniciach sú problémy

Slovinsko obmedzilo predaj pohonných látok v reakcii na problémy na niektorých čerpacích staniciach, pod čo sa čiastočne podpísali zvýšené nákupy palív vodičmi zo susedných krajín. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters, ktoré sa odvolali na vyjadrenia slovinského premiéra Roberta Goloba.
Podľa nového nariadenia si môžu motoristi natankovať denne maximálne 50 litrov benzínu alebo nafty, v prípade firiem alebo podnikateľov, ako sú poľnohospodári, je denný limit stanovený na 200 litrov. Nariadenie vstúpilo do platnosti v nedeľu, pričom platiť bude do ďalšieho rozhodnutia vlády.
Nedostatok pohonných hmôt vraj nehrozí
Premiér však dodal, že Slovinsko má dostatočné zásoby a nedostatok pohonných látok na čerpacích staniciach nehrozí. Komplikácie podľa neho spočívajú skôr v transporte palív na čerpacie stanice, v čom by mala pomôcť armáda.
V Slovinsku sú ceny pohonných látok dlhodobo regulované štátom, v dôsledku čoho sa držia na relatívne nízkej úrovni. Liter 95-oktánového benzínu stojí v súčasnosti 1,466 eura. Od uplynulého piatka cenový strop však neplatí pre čerpacie stanice na diaľnici, kde sa ceny pohybujú okolo 1,70 eura na liter. V susedných štátoch sú však ceny na čerpacích staniciach omnoho vyššie, čo viedlo k rastu takzvanej nákupnej turistiky najmä z Rakúska a Talianska.
