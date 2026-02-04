Svet sleduje Epsteina, reaguje aj Slovensko: Šutaj Eštok prehovoril pred rokovaním vlády, polícia je v strehu

Foto: TASR - Jakub Kotian

Nina Malovcová
TASR
Poľská vláda zvažuje aj medzinárodné vyšetrovanie.

Ak polícia nájde nejaké stopy v súvislosti s aférou amerického sexuálneho násilníka Jeffreyho Epsteina, bude sa nimi zaoberať. Pred stredajším rokovaním vlády to uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).

„Ak orgány činné v trestnom konaní nájdu nejaké veci, ktoré budú vykazovať stopy, že mohlo dôjsť k porušeniu zákona alebo spáchaniu trestného činu, tak sa tým určite budú zaoberať,“ povedal Šutaj Eštok.

Poľsko vytvorilo analytický tím

Poľský premiér Donald Tusk informoval, že spolu s ministrom spravodlivosti a ministrom pre koordináciu tajných služieb vytvorili analytický tím, ktorý má preveriť poľské stopy v prípade. V prípade potvrdenia podozrení vláda nevylučuje začatie trestného stíhania a odškodnenie obetí. Poľská vláda zvažuje aj medzinárodné vyšetrovanie.

„Nie je vylúčené, že budeme vyzývať aj ďalších partnerov, aby vyšetrovanie tejto záležitosti malo medzinárodný charakter,“ povedal Tusk.

Foto: US Department of Justice

Kto bol Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein bol americký finančník a odsúdený sexuálny delikvent, známy svojimi kontaktmi s celebritami, politikmi a miliardármi. Spáchal samovraždu vo väzení v New Yorku mesiac po jeho zatknutí v roku 2019. Podľa vyšetrovania Epstein vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej organizoval stretnutia majetných a vplyvných osôb s neplnoletými dievčatami. Sexuálneho zneužívania dievčat sa údajne dopúšťal aj samotný Epstein.

