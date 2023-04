Súvisia sex a zomieranie? Ak ho chcete, budete žiť dlhšie, tvrdí štúdia, počas ktorej niektorí zapojení umreli

Môže súvisieť záujem o sex so smrťou? Nová japonská štúdia prišla s prekvapivými výsledkami. Zistila totiž, že áno, píše South China Morning Post aj s odvolaním na štúdiu nedávno publikovanú vo vedeckom časopise Plos One.

Sexuálny záujem sa spája napríklad aj s myšlienkami na sexuálne aktivity, nie iba so samotným stykom, vysvetľuje iná štúdia zverejnená na webe Národného centra pre biotechnologické informácie. Čo môže mať spoločné s umieraním?

Vzorka 21-tisíc ľudí, z ktorých niektorí zomreli

Za vznikom spomínanej štúdie stoja vedci z národnej univerzity Yamagata, ktorí na nej pracovali dlhých 9 rokov. Celkovo sa do nej zapojila vzorka až 21-tisíc ľudí, pričom všetci, bez rozdielu pohlavia, spĺňali jednu podmienku — mali viac ako 40 rokov.

Snažila sa zistiť, ako sú na tom so záujmom o sex a ako sa ukázalo, nie každý z opýtaných ho vykazoval. Konkrétne čísla hovoria, že 8,3 % z viac ako 8500 mužov a 16,1 % z viac ako 12-tisíc žien oň neprejavili záujem. Z nich následne odborníci vypracovali zaujímavé výsledky.

A to, že 9,6 % mužov z tejto vzorky počas trvania výskumu zomrelo, na rozdiel od mužov so sexuálnym záujmom, ktorých umrelo 5,6 %. Medzi týmito dvoma údajmi je badať značný rozdiel. Podľa South China Morning Post štúdia priniesla aj iné odhalenie. U mužov bez sexuálneho záujmu bolo vyššie percento takých, ktorí dosiahli nižšie vzdelanie, fajčili či pili alkohol, alebo ich sužoval stres.

U žien je to inak

Sexuálny záujem a mortalita by mohli spolu súvisieť, avšak iba u mužov, pretože výskum tieto rozdiely pri ženách nezaznamenal.

Autori štúdiu uzavreli s tým, že ľudia by mali v akomkoľvek veku zostávať v kontakte s ľuďmi, ktorí sú im sympatickí, pretože im to môže predĺžiť život. Ozrejmili to logickými dôvodmi — ak máte pre koho žiť, budete žiť dlhšie. Napriek tomu tu zostáva viacero otázok, ktorým sa možno veda niekedy tiež povenuje.