Študenti vyšli do ulíc: Mladá generácia zorganizovala protesty proti krokom vlády, žiada inú budúcnosť Slovenska

Foto: TASR/Jakub Kotian

Nina Malovcová
TASR
V Bratislave aj Žiline zaznieva nesúhlas s politickým smerovaním krajiny.

Vo štvrtok večer sa v Bratislave a Žiline konajú protesty organizované študentskými platformami. Vyjadriť chcú nespokojnosť s krokmi súčasnej vlády a vyjadriť nezlučiteľnosť súčasného politického smerovania Slovenska s ich predstavou budúcnosti.

„Naprieč Slovenskom sa spájajú študentské platformy a hnutia ktoré vyjadrujú hlboké znepokojenie nad krokmi súčasnej vlády. Kladú si za cieľ zmobilizovať študentov a študentky v každom kúte Slovenska a vytvoriť jednotnú sieť ochotnú organizovať demonštrácie a iné formy protestov,“ uviedli organizátori.

Foto: TASR/Jakub Kotian

Cieľom je vytvoriť silné študentské hnutie

Cieľom je vyformovať študentské hnutie s jasnými požiadavkami na vládu SR. Iniciatívu nad aktivitou prebrali platformy Študentstvo za Otvorenú Kultúru!, Študentská klubovňa v Žiline a nové hnutie Študentský protest. Prvé protesty sa konajú vo štvrtok v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí a v Žiline pred Novou synagógou.

Foto: TASR/Jakub Kotian

Študenti pokladajú za svoju zodpovednosť postaviť sa na ochranu demokracie, environmentálnej zodpovednosti, ľudských práv, ukotvenia v EÚ a NATO a „diskurzu založeného na faktoch v čase, keď sú tieto hodnoty najmä zo strany vládnej koalície priamo ohrozované“.

