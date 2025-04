Stoly vystrelili do vzduchu, ľudia kričali. V centre Kodane vletelo rýchlo idúce auto do skupiny ľudí

Podľa tamojšej polície utrpelo zranenia najmenej päť osôb, informuje TASR podľa webu denníka Bild. Vyšetrovatelia v prvom vyhlásení po incidente uviedli, že išlo o dopravnú nehodu. Vodičom bol starší muž, ktorý údajne stratil kontrolu nad svojím vozidlom, spresnila polícia.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Na miesto prišli početné záchranné zložky; rozsah zranení, ktoré obete utrpeli, nebol bezprostredne známy.

„Auto vrazilo do stolov a lavičiek pred obchodom. Vyleteli do vzduchu a ľudia kričali,“ opísala scénu spolupracovníčka dánskej stanice TV2, ktorá sa náhodou nachádzala na mieste incidentu. „Domnievala som sa, že ide o teroristický útok. Čo iné by si človek pomyslel, keď auto preletí takou rýchlosťou?“ uviedla ďalšia svedkyňa pre noviny Ekstra Bladet.

K nehode došlo na Moste kráľovnej Lujzy v centre Kodane, píše Bild. Prvé núdzové volanie zaznamenala polícia o 15:32 hod.