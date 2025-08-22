Stav je katastrofálny: V čase, keď kolabuje vlaková doprava, sa vláda rozhodla dotovať letenky, upozorňuje PS

Foto: Facebook/Martin Pekár • Progresívne Slovensko/pexels

Nina Malovcová
TASR
PS kritizuje dotáciu leteckej linky Bratislava – Košice.

Nič neodráža priority strany Smer-SD v doprave lepšie, ako brífing ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD). V čase, keď kolabuje vlaková doprava a diaľničné prepojenie medzi Bratislavou a Košicami bude hotové najskôr v roku 2030, sa minister rozhodol dotovať z peňazí daňovníkov leteckú linku Bratislava – Košice v hodnote až 5,2 milióna eur.

Uviedlo to opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) v reakcii na Rážov brífing k leteckej linke z Bratislavy do Košíc. 

„Súčasný katastrofálny stav železníc a diaľnic je priamym dôsledkom 14 rokov vlád Roberta Fica (Smer-SD). Práve on v roku 2007 sľuboval, že diaľnica do Košíc bude dokončená do roku 2010. Podľa aktuálnych údajov bude reálne hotová až o dve desaťročia neskôr – najskôr v roku 2030. Železničná doprava je na tom ešte horšie, experti odhadujú investičný dlh v infraštruktúre na úrovni dvoch miliárd eur. To je šialené,” uviedol odborník PS na dopravu Martin Pekár.

„Lietadlá namiesto vlakov sú absurdné“

„Namiesto podpory ekologickej vlakovej dopravy budeme dotovať letenky. Tie tak môžu byť lacnejšie ako vlak. To je totálne absurdné,” zdôraznil Pekár. Podľa hnutia PS je to práve strana Smer-SD a premiér Fico, kto vládol na Slovensku najdlhšie za posledných 25 rokov a nesie najväčšiu zodpovednosť za kritický stav infraštruktúry.

„Namiesto modernizácie železníc a vlakov, ktoré často meškajú a niekedy dokonca horia, rozdáva minister milióny na leteckú linku Bratislava – Košice. Vlakovú dopravu pritom denne využívajú desaťtisíce ľudí vrátane študentov. Toto rozhodnutie je ukážkou úplne obrátených priorít,” doplnil poslanec PS Dávid Dej.

Miliónové dotácie namiesto riešení

Ficova vláda problémy v doprave podľa PS nerieši, ale len hasí požiare a lepí diery, ktoré sama v minulosti vytvorila. A ešte to robí formou miliónových dotácií v čase ekonomickej konsolidácie a „brutálneho“ zvyšovania cien potravín a energií. Ráž v piatok informoval, že dopravcom na novej leteckej linke medzi Bratislavou a Košicami bude spoločnosť Wizz Air.

Prvý let by sa mal uskutočniť už v novembri tohto roka. Lietať sa bude s lietadlami Airbus A321/A32O s kapacitou 230 sedadiel. Dotácia na linku bude za obdobie 26. októbra 2025 do 25. marca 2028 vo výške maximálne 5,2 milióna eur namiesto odhadovaných 9 miliónov eur. Záujemcov o tender na prevádzkovanie uvedenej linky bolo podľa Ráža päť, ponuky predložili dve firmy.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Lety medzi Bratislavou a Košicami sú realitou: Lietať budeme touto spoločnosťou, stačí prísť 40 minút…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šokuNápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šoku
Operácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokovOperácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokov
Lucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešliLucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešli
Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádhernéNavštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádherné
Ľudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahneĽudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahne
Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšieInfluenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie
10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefungujeIvanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje
Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádržiNavštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži
Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnesMakety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes
Panamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstvaPanamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstva

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac