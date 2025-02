Štátnych dlhopisov sa už chytili podvodníci: Na toto si dajte veľký pozor, inak môžete prísť o peniaze

Minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD) oznámil, že predaj štátnych dlhopisov začne v pondelok 3. marca. Upozornil však na nekalé praktiky, ktoré sa objavili v súvislosti s ich predajom.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

„Máme tu rôznych podomových predajcov, ktorí tvrdia, že môžu predávať dlhopisy pre ľudí. Nie je to pravda,“ upozornil Kamenický. Nikto nemá oprávnenie, len päť vopred dohodnutých bánk. Dlhopisy budú dostupné len v ČSOB, Slovenskej sporiteľni, Tatra banke, UniCredit Bank a VÚB.

Nenechajte sa oklamať

Štátne dlhopisy sa nedajú predčasne kúpiť cez sprostredkovateľa a neexistujú ani ponuky výhodnejšieho úročenia. Ľudia by si podľa Kamenického preto mali dávať pozor. „Dlhopisy sa nedajú kupovať cez sprostredkovateľov, ani od obchodníkov na voľnej nohe, či dílerov cenných papierov,“ uvádza minister financií.

Len vo vybraných bankách. A ak ste klientom inej banky, viete do jednej z uvedenej pätice prísť a bez otvorenia si bežného účtu a viazania sa je možné si kúpiť dlhopis. Riaditeľ Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) Daniel Bytčánek dodal, že štátne dlhopisy sú bez daní a nie je potrebné podávať daňové priznanie.

Banky si nebudú účtovať žiadne poplatky, výnimku tvorí sekundárny trh pri predaji. Táto garancia platí počas platnosti dlhopisu, po jeho ukončení však môžu banky prísť s vlastnou poplatkovou politikou a určiť si, koľko budú klientovi účtovať. V ponuke budú dva typy dlhopisov, a to Investor a Patriot, s nominálnou hodnotou tisíc eur pre každý dlhopis. Splatnosť prvého dlhopisu sú dva roky, druhého štyri roky.

Predávať sa budú do vypredania, maximálne však do konca marca. Sú to dlhopisy s nízkou mierou rizika garantované štátom. „Očakávame záujem o tieto dlhopisy,“ povedal Bytčánek. O plusoch a mínusoch tohto projektu budú informovať zhruba v polovici apríla. Zatiaľ náklady nevedia vyčísliť.