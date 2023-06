Štát sa zbavuje svojich prebytočných vozidiel: Škoda Fabia, Octavia, či pickup od Mitsubishi môžu byť vaše už od 455 eur

Ak hľadáte ojazdené auto za výhodnú cenu, skúste pouvažovať nad ponukou štátu. Ministerstvo financií Slovenskej republiky ponúka na predaj staršie osobné autá, ale aj Tatru či traktor.

Štát najnovšie v registri hnuteľného majetku ponúka na predaj vozidlá, ktoré slúžili Tatranskému národnému parku. Najlacnejším autom v ponuke je auto zn. Škoda Fabia Combi v modrej farbe. Ide o verziu 1,4 Classic z roku 2002 s nájazdom 225 764 km. Osobné vozidlo môže byť vaše už za 455 €.

Ak by ste chceli auto so silnejším motorom, uvažovať môžete nad Škodou Octavia so spoľahlivým motorom 1,9 TDI. Ide o verziu Ambiente z roku 2003, stav tachometra je 344 452 km. Octaviu sa snažia predať za 1 085 €.

V ponuke je aj terénny pickup značky Mitsubishi L200 2,5 TD 4 WD Double Cab. Ide o auto z roku 2005, ktoré môže byť vaše už za 3 870 €. Na tachometri mu svieti 157 462 km.

Aj Tatra či traktor

Tatranský národný park využíval aj kolesový traktor, ktorý predávajú za 8 065.2 €. Ak hľadáte Tatru, tá môže byť vaša za 55 218 €.

O vozidlá je možné prejaviť záujem do 15. júna. Štát sa však neozve každému: „Písomne oslovený s výzvou na uzavretie kúpnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou cenovou ponukou,“ píše ministerstvo na svojom webe.