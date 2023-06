Ak cestujete do Chorvátska, vyhnite sa týmto termínom: Hrozia veľké dopravné zápchy a preplnené pláže

Zrejme netreba polemizovať o tom, že Chorvátsko je každoročne jasnou voľbou mnohých Slovákov. Stredomorská destinácia je veľkým lákadlom aj tento rok, pričom v letoviskách na turistov čakajú rôzne novinky, no tiež poplatky. Ani zvýšené ceny však cestovateľov neodrádzajú a podľa portálu tn.cz by ste si v niektorých termínoch mali obrniť nervy.

Hrozia zápchy a preplnené pláže

Najobľúbenejšie chorvátske pláže budú iste celé leto praskať vo švíkoch, no predsa sa nájdu termíny, v ktorých môže byť situácia doslova kritická. A to ako pri vode, tak aj na cestách. Vplyv na to má niekoľko faktorov – deň v týždni, koniec školského roka, ale aj počasie. Ako sa píše v článku, asi najhoršie to bude 30. júna, kedy sa vo väčšine európskych krajín končí školský rok. Ak teda cestu plánujete na prvý júlový víkend, určite tento fakt zvážte.

Pozor si však dajte aj na prelom júla a augusta, kedy sa školské povinnosti končia Nemcom. „Nemci sú najčastejšími návštevníkmi Chorvátska, a to môže spôsobiť nával turistov,“ uviedol pre tn.cz dopravný expert z Ústredného automotoklubu (ÚAMK) Igor Sirota.

Na škodu nie je ani preštudovanie si chorvátskych sviatkov, v rámci ktorých sa značná časť populácie presúva k moru. Za zmienku stojí 5. a 15. august, kedy Chorváti oslavujú štátne sviatky. Vo všeobecnosti sa tiež odporúča cestovať v rámci pracovných dní, pretože aj počas víkendov je premávka, pochopiteľne, hustejšia. Aj Chorváti z vnútrozemia si chcú užívať slnečné víkendy pri vode, čo v kombinácii so zahraničnými turistami môže spôsobiť dopravný kolaps.