Staré Mesto spúšťa nový systém vjazdov do pešej zóny centra mesta: Takto bude fungovať, týka sa aj kuriérov a zásobovania

Bratislavské Staré Mesto spúšťa v pondelok do ostrej prevádzky nový inteligentný systém regulácie vjazdov do pešej zóny historického centra. Po novom sa do nej nedostane žiadny vodič bez povolenia okrem záchranných zložiek. Zavádza tiež striktné pravidlá pre kuriérov a zásobovacie vozidlá. Mestská časť chce tým vytvoriť bezpečnejšie historické centrum mesta pre peších.

„Nový elektronický systém vjazdov do pešej zóny pomôže mestskej časti získať jasné dáta a kontrolu nad tým, aby do historického centra jazdil iba nevyhnutný počet áut,“ hovorí starosta Starého Mesta Matej Vagač.

Miesta určené na vjazdy sú tri:

Hviezdoslavovo námestie – vjazd Strakova

Františkánska ulica

Židovská ulica

Elektronický systém bude ovládať semafory, kamery na rozpoznávanie evidenčného čísla, náhľadové kamery, výsuvné hydraulické stĺpiky a informačné LED tabule.

Vjazd do pešej zóny bude umožnený len vozidlám s povolením. Ak vozidlo povolenie mať nebude, pilomaty sa nespustia. Povolenie je v súčasnosti možné vybaviť si len priamo na miestnom úrade, v centre služieb občanom. Mestská časť však plánuje počas leta spustiť online systém žiadostí o vstup do historického centra.

Nové pravidlá aj pre kuriérov a zásobovanie

Nové striktné pravidlá zavádza samospráva aj pre autá kuriérov a zásobovacích spoločností gastroprevádzok a obchodov, ktoré na pešej zóne sídlia. Tieto autá výrazne podľa mestskej časti zaťažujú historické centrum, a to aj preto, lebo ich bolo veľa v akúkoľvek dennú hodinu. Po novom budú mať zásobovacie autá štandardne povolený vstup do historického centra iba vo vyhradenom čase od 6.00 do 9.00 h.

Na parkovanie kuriérov budú na rôznych miestach v okolí pešej zóny vyhradené tzv. cik-cak miesta, kde má vodič možnosť odstaviť vozidlo na krátky čas. Niekoľko cik-cak čiar je už zakreslených a sprístupnených vodičom na okraji Hviezdoslavovho námestia, ďalšie by mali pribudnú čoskoro.

Návrh nového a inovatívneho riešenia vjazdov vznikol vďaka akcii Hackathon, ktorú pravidelne organizuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR z Plánu obnovy a odolnosti SR. Cieľom návrhu bolo vytvorenie digitálneho systému pre riadenie a povoľovanie vjazdu vozidiel do historického centra mesta.