Supercely ničia všetko, čo im príde do cesty: Hlásia veľké škody, silné búrky dnes hrozia v týchto oblastiach

V Podunajskej nížine sa v nedeľu večer vyskytli silné búrky. Sprevádza ich prívalový dážď, ojedinele aj krúpy a prechodné zosilnenie vetra. Objavili sa aj supercely, sprevádzala ich mimoriadna blesková aktivita. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

„Búrky postupujú ďalej na severovýchod, kde v pásme trvalého dažďa postupne zanikajú. Naopak, nové vznikajú na zadnej strane tých pôvodných, čo vedie k vyšším úhrnom zrážok v oblasti ich vzniku,“ uviedli meteorológovia na sociálnej sieti.

Supercelárne búrky ničili úrodu aj záhrady

Ako informuje iMeteo, do búrkového rána sa zobudili aj obyvatelia stredného Slovenska. „Máme za sebou mimoriadne búrlivú noc, ktorá priniesla na naše územie veľký počet bleskov, a to až 30 000. Nočné búrky pretrvali až do ranných hodín a aktuálne sa búrky objavujú v Žiari nad Hronom, Kremnici, Turčianskych Tepliciach a pri Banskej Bystrici a Zvolene,“ píše iMeteo.

Išlo o najsilnejšiu búrkovú aktivitu od začiatku roka. „Predpovede avizovali, že podmienky na rakúsko-slovensko-maďarskom pohraničí sú pre rozvoj búrkovej činnosti až extrémne priaznivé a je potenciál na nebezpečné javy ako veľké krúpy, či dokonca tornáda,“ píše iMeteo. Tornádo sa nakoniec naozaj vyskytlo, a to práve v Maďarsku.

„Nad okresmi Nové Zámky a Komárno sa sformovala silná supercelárna búrka, ktorej horná hranica siahala podľa dát až do výšky 20 km,“ pokračuje iMeteo. Vyskytovať sa mohli obrovské krúpy a SHMÚ operatívne vydal výstrahu 3. stupňa. Následky búrok je možné pozorovať najmä na úrode. Silný vietor prevracal všetko, čo mu prišlo do cesty. Lámal stĺpy, zničené sú záhrady domov, odfúklo napríklad aj trampolíny.

Dnes by mali búrky na Slovensku pokračovať, no mali by byť slabšie. Na celom území Slovenska bude prevažne zamračené a daždivé počasie. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.

Výstraha platí pre väčšinu Slovenska do 20.00 h. V Bratislavskom a Trnavskom kraji platí výstraha do 19.00 h. SHMÚ upozorňuje, že sa môžu vyskytnúť búrky spojené s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút, krúpami a s nárazovým vetrom, ktorý môže dosiahnuť rýchlosť do 85 kilometrov za hodinu.

Vydané sú aj hydrologické výstrahy pred povodňami. Prvý stupeň platí pre viaceré okresy na západe Slovenska, tiež na väčšine stredného Slovenska a na východe v okresoch Gelnica a Košice-okolie – Hornád.