Stále vyhrávajú predsudky: Tretina ľudí na Slovensku hľadí na Rómov negatívne

Negatívne postoje voči Rómom otvorene vyjadruje na Slovensku tretina opýtaných, opačný postoj má len päť percent. Ďalších 61 percent sa vyjadrilo neutrálne.

Kriticky reagujú najmä obyvatelia východného Slovenska a Bratislavského kraja. Vyplýva to z decembrového prieskumu agentúry Focus pre Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK).

Z dotazníkového prieskumu, v ktorom odpovedalo 1022 respondentov, sa negatívne voči Rómom najčastejšie vyjadrovali obyvatelia Košického (42), Bratislavského (38) a Prešovského kraja (36 percent). Naopak, v Trenčianskom kraji boli negatívne postoje výraznejšie zriedkavejšie nielen v porovnaní so spomínanými regiónmi, ale aj celoslovenským priemerom (18 percent).

Najkritickejší postoj voči Rómom je na východe

Pozitívnejšie prístup k Rómom majú v porovnaní s najpočetnejšími národnosťami – slovenskou a maďarskou, ľudia z národnostných menšín – pozitívne postoje vyjadrilo 17 percent z nich. „Rôzne menšiny čelia podobným výzvam, napríklad diskriminácii, sociálnemu vylúčeniu alebo obmedzeným príležitostiam, čo môže podporiť ich vzájomnú solidaritu,“ naznačil v tejto súvislosti splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško.

Významne častejšie vyjadrovali pozitívne postoje k Rómom aj ľudia, ktorí uprednostňujú progresívny typ politiky (19 percent) v porovnaní s ľuďmi, ktorí preferujú inú politickú orientáciu.

Prieskum takisto preukázal, že viac ako tretina respondentov (34 percent) má medzi Rómami priateľov. Na druhej strane, polovina nikdy nenavštívila rómsku domácnosť, i keď žije alebo žila v obci, kde žijú aj Rómovia.

Predsudky voči Rómom posilňujú aj médiá

Hodnotenie a postoj voči Rómom podľa prieskumu výrazne ovplyvňuje osobná skúsenosť respondentov. Rómsky splnomocnenec v tejto súvislosti poukázal na to, že mnohí si svoje názory utvárajú len na základe informácií a pretrvávajúceho stereotypu, ktorým sú v médiách Rómovia zobrazovaní.

„Napriek tomu, že väčšina Rómov žije v súlade so všeobecnými spoločenskými normami mimo segregovaných komunít, nekradne ani automaticky nehrá na nejaký hudobný nástroj, práve tento sugestívny obraz Rómov je pre médiá najatraktívnejší,“ poznamenal Daško.

„Ak by boli Rómovia zobrazovaní pravdivejšie a väčšinová spoločnosť by mala možnosť Rómov lepšie spoznať, predsudkov a odsúdení v spoločnosti by bolo menej,“ zdôraznil splnomocnenec. Postoje k Rómom zisťoval reprezentatívny prieskum verejnej mienky v rámci aktivít národného projektu Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík zameraných na rómsku populáciu, predovšetkým marginalizované rómske komunity, ktorý sa implementuje v gescii ÚSVRK.