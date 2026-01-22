Stál 318 miliónov eur a mení cestovanie na severe Slovenska: Žilinský železničný uzol je konečne hotový

Foto: TASR/Daniel Stehlík

Nina Malovcová
TASR
Železničný uzol po rokoch otvorili, projekt stál stovky miliónov eur.

Najväčšia investičná akcia v histórii železničnej dopravy na Slovensku, ktorou je modernizácia uzla Žilina, bola vo štvrtok popoludní uvedená do prevádzky. Slávnostnú pásku na jednom z nástupíšť žilinskej železničnej stanice prestrihli v spoločnosti zástupcov dodávateľa minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) a generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Miroslav Garaj.

„Je to investícia, ktorá má na svojom konci zmodernizovaných 14 kilometrov tratí z východu na západ a dva kilometre zo severu na juh. Táto stavba priniesla absolútne najmodernejšie zabezpečovacie systémy a dispečerské pracovisko. Po týchto tratiach budú môcť chodiť vlaky rýchlosťou 160 kilometrov za hodinu,“ uviedol Ráž.

Bezbariérový prístup a lepšie prepojenie mesta

Doplnil, že cestujúci získali bezbariérový prístup na šesť vynovených nástupíšť aj lepší prechod zo stanice k športovým štadiónom. „Rozšírením a zvýšením podjazdu na Kysuckej ulici sa navyše výrazne zlepšilo aj dochádzanie ľudí z Kysúc do Žiliny,“ zdôraznil minister dopravy.

Foto: TASR/Daniel Stehlík

Generálny riaditeľ ŽSR upozornil, že žilinská železničná stanica prešla kompletnou modernizáciou koľajiska. Žilinský železničný uzol podľa neho patrí k najvýznamnejším na Slovensku. „Priemerne cez stanicu Žilina prechádza v pracovných dňoch 239 vlakov osobnej dopravy, 57 vlakov nákladnej dopravy a niekoľko služobných vlakov pre potreby ŽSR, čo je v priemere 300 vlakov denne,“ poznamenal Garaj.

Stavebné práce v okolí stanice budú pokračovať

Aj keď železničná časť projektu je už hotová, stavebný ruch v okolí stanice bude ešte pokračovať budovaním cestného nadjazdu ponad železnicu z Ľavobrežnej ulice na Ulicu 1. mája. „Ukončená je prvá etapa nadjazdu a zároveň sú už zrealizované prípravné práce na dostavbu. Boli preložené inžinierske siete, optické siete, zrealizovaná úprava trakčného vedenia pre trolejbusové linky. Predpokladám, že koncom roka 2026, prípadne v prvej polovici roka 2027 bude po ňom spustená cestná doprava,“ doplnil Garaj.

Foto: TASR/Daniel Stehlík

Žilinský železničný uzol zmodernizovalo Združenie Pod Dubňom na čele so spoločnosťou Strabag so zhruba ročným meškaním, pod ktoré sa podpísali pandémia koronavírusu, problémy s dodávkami materiálov, ale aj zložité geologické podmienky či problémy s majetkovým vysporiadaním pozemkov. Celková zmluvná cena dosiahla 318 miliónov eur. Projekt bol financovaný z eurofondov.

