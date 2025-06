Stačil jeden chybný krok: Cirkusová akrobatka zomrela po páde zo strešného bazéna, dopad z 15 metrov nemohla prežiť

Dvadsaťosemročná Veronika Kobzovová popíjala pivo v rekreačnom komplexe na obľúbenom turistickom ostrove Phuket v Thajsku. Údajne vstala a rozhodla sa prejsť po okraji strešného bazéna na treťom poschodí budovy, keď spadla.

Podľa svedkov ukrajinská cirkusová akrobatka „urobila chybný krok“, ktorý viedol k jej pádu z výšky 15 metrov do uličky pod ňou. Informoval o tom web mirror.co.uk. Za mŕtvu ju vyhlásili necelú hodinu po páde o 03:30 h tamojšieho času. Mala vážne poranenia hlavy a brady. Kobzovová bola členkou slávnej ukrajinskej cirkusovej rodiny.

Rodina smúti: Bola krásna, úspešná a talentovaná

Jej strýko Mykola, šéf cirkusu Kobzov, hovoril o „hroznej strate“ a o tom, že jeho rodina je smúti. „Pri tragickej nehode zomrela moja neter Veronika Kobzovová. Spadla z výšky 15 metrov. Mladá, krásna, úspešná – a teraz taká veľká strata. Veronika, vždy si ťa budeme pamätať. Mám ťa rád. Celá naša rodina smúti,“ povedala hlava cirkusu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Veronika Kobzova (@v_show_k)

Strešný bazén bol zjavne bez zábran. Po páde sa k nej ponáhľali priatelia, ale jej zranenia boli nezlučiteľné so životom. Thajská polícia vyšetruje jej smrť, ale nie je tam podozrenie na trestný čin.Od svojich 12 rokov pracovala Kobzovová v cirkuse a neskôr účinkovala v prestížnom Cirque du Soleil a nemeckom cirkuse Roncalli. Neskôr vystupovala v Ázii, najmä v Číne, a nedávno pôsobila v Thajsku.

Ďalšia nehoda v cirkusovom svete

Minulý mesiac 22-ročná gymnastka Victoria Balandinová spadla z takzvaného „Kola smrti“ počas skúšok na jej prvé predstavenie. Bolo to z výšky viac ako päť metrov. Pokúsila sa urobiť salto, no pošmykla sa a hlavou dopadla do cirkusovej arény.