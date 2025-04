Splnila si sen, ktorý nosí v srdci od detstva: Mária Čírová prekvapila fanúšikov tichou radosťou

Speváčka, skladateľka a mama troch detí. Mária Čírová je známa svojou úprimnosťou a láskou k životu. Hoci si v minulosti prešla aj náročnejšími obdobiami, dnes žiari ako už dávno nie a z jej slov cítiť pokoj, vďačnosť aj radosť z každého nového dňa.

Ako napísala na svojom Instagrame, rozhodla sa splniť si jeden zo svojich dlhoročných snov – kúpila si koňa. Tento krok však pre ňu neznamená len nového člena domácnosti, ale najmä symbol pokojnejšieho života, návratu k prírode a spoločným chvíľam so svojimi deťmi. Hovorí o potrebe spomaliť, tráviť viac času vonku a znova objavovať čaro obyčajných vecí.

Elvis ako nová kapitola

Svoju radosť neskrývala ani jej dcéra, ktorá sa na Instagrame podelila o silný zážitok z momentu, keď spolu s mamou cestovali za koňom. Počúvali skladbu Adiemus a počas jazdy obidve plakali, pretože boli dojaté, že sa sen mení na skutočnosť. Elvis, ako ho nazvali, sa pre ňu stal symbolom nového začiatku a navrátil jej radosť do každodenných chvíľ. Písala o tom, ako sa každý večer teší na ďalší deň, lebo vie, že ju v ňom čaká aj tá „najviac radostná časť“ jej samej.

Poďakovala mame, že sa do toho pustili spolu, že sa chápu a navzájom podporujú. „Toto si budem pamätať celý život,“ dodala. K silnému zážitku sa pridala aj samotná Mária, ktorá priznala, že ju premohli emócie: „Dva dni plačem od radosti.“ Zároveň dodala, že sa možno niekoho dotkne to, čo prežíva a inšpiruje ho k jednoduchšiemu a skutočnejšiemu životu. Na tieto slová dcéry reagovala aj komentárom: „ELVIS. Môže mať on takéto meno do našej hudobnej rodiny? Toto nevymyslíš, to je VESMÍR.“

Viac prírody, viac pokoja