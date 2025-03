Speváčka Tina odhalila veľké plány. Chystá odvážne veci, z týchto noviniek sa každému zatočí hlava

Po dlhšej odmlke pre zdravotné problémy je opäť počuť aj o známej slovenskej speváčke, ktorá sa znovu ukazuje na verejnosti. Bola nominovaná na ocenenie Krištáľové krídlo za rok 2024, moderovala veľkolepé jesenné Let’s Dance turné, jarnú tanečnú súťaž zas odtancovala, hoci pre zranenie sa desať mesiacov dávala dokopy. Opäť však rozbieha svoju kariéru a dnes má toho veľa za sebou a očividne aj pred sebou, keďže prezradila, čo má v pláne.

Minulé mesiace boli v znamení práce, do ktorej sa ponorila na sto percent. „Veľký koncert, film, titulná skladba a boli tu aj iné koncerty. Napríklad som bola v pražskej O2 aréne. Takže mala som toho veľa,“ uviedla speváčka Tina pre Šarm, čo všetko zažila uplynulé mesiace. Z nominácie na Krištáľové krídlo bola dojatá, aj keď sa nakoniec laureátkou nestala. Ako sama priznala, práve fakt, že bola pracovne aktívna, dopomohol k tomu, že zaujala odbornú porotu. „Je pravda, že v roku 2024 som sa pustila do viditeľných projektov,“ potvrdila umelkyňa. Aby toho nebolo málo, na začiatku marca oslávila 41 rokov a podľa vlastných slov je vyrovnaná a šťastná.

Čo by chcela zažiť?

K narodeninám si venovala originálny darček, ktorý by mnohí taktiež privítali. Zároveň prezradila, čo by ešte rada zažila. „Pre mňa je veľkou oslavou to, že sa môžem vyspať bez budíka. Takže to som si dala k štyridsaťjednotke. A veľmi rada by som išla na mesiac do Indie. Sama. Som samotársky typ. Teraz je pomenej času na to, aby som čas trávila sama, takže toto by som ocenila,“ prezradila umelkyňa, ktorá sníva ešte o jednej nie veľmi tradičnej veci.

„Mám ešte jeden plán, ktorý by som chcela zrealizovať, kým som nažive. Ja by som veľmi chcela prejsť peši z Košíc do Bratislavy alebo naopak. Rada sa prechádzam,“ doplnila.

