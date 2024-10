Spala som v kapsule veľkej len 90 cm za 28 eur: Celú noc ma budili nepríjemné zvuky a spravila som veľkú chybu

Ak často cestujete a snažíte sa držať rozumného rozpočtu a neuletieť si, možno ste už rozmýšľali nad tým, že by ste sa ubytovali v hosteloch. Často sú oveľa lacnejšie oproti takým hotelom, nachádzajú sa v atraktívnych lokalitách alebo tu dokonca môžete stretnúť svoju krvnú skupinu ľudí a zoznámiť sa s cestovateľmi z celého sveta. Ak vás to aj láka, možno niekto z vás má takého kamaráta, ktorého by ste na noc do hostela nedostali ani za nič. Bojí sa nedostatku súkromia, alebo slabej hygieny. Sama som nevedela, čo od toho očakávať, preto som sa to rozhodla vyskúšať a môžem povedať, že to určite nie je typ ubytovania vhodný pre každého. Ja by som ale išla po poučení sa z vlastných chýb pokojne znova.

Článok pokračuje pod videom ↓

Možno to dobre poznáte — plánujete si výlet a pri rezervovaní ubytovania si vyfiltrujete výber ponúk od najlacnejších. V takomto prípade vám často ako prvé vyhodí hostely. Keď sa mi to stalo pri niektorých európskych mestách, zostala som poriadne prekvapená, pretože som zistila, že sa dá v takomto type ubytovania prenocovať skutočne za drobné. Utkveli mi v pamäti napríklad lôžko v spoločnej izbe v Tirane za 6 eur na noc, alebo v Bukurešti či Budapešti za 10 eur.

Predstava, že vycestujem niekam na výlet a za prespanie zaplatím len pár šupov, mi prišla lákavá, lebo väčšinu času trávim aj tak mimo ubytovania. No kým by som to vyskúšala hneď na ostro a odišla do zahraničia s tým, že možno budem týždeň trpieť na lôžku v spoločnej izbe s cudzími ľuďmi, som sa to rozhodla skúsiť na neostro u nás doma. Pozrela som sa teda na to, ako sú na tom hostely v našom hlavnom meste.

Našla som hostely v Bratislave od 13 eur na noc

Do vyhľadávača na Bookingu som si dala filtrovať ubytovania v Bratislave od tých najlacnejších a ako som aj čakala, našlo mi viacero hostelov. Na môj vybraný termín začínali ponuky na sume 13 eur na noc a líšili sa v rôznych veciach. Niektoré ponúkali lôžko v desať-, dvanásť-, alebo dokonca v štrnásťposteľovej izbe, no našla som aj lôžko v čisto ženskej zdieľanej izbe, čo je super nápad pre cestovateľky, ktoré sa obávajú rôznych nepríjemných scenárov.

Veľa z nich sa sústredilo na Staré Mesto, čiže mali skvelú polohu a mnohé dostali od návštevníkov vysoké hodnotenia. To ma len utvrdilo v tom, že nie je dôvod takéto ubytovanie nevyskúšať.

Vybrala som si teda hostel, ktorý by som si zvolila aj pri cestovaní do zahraničia. Zaujal ma tým, že sa líšil od ostatných, ktoré ponúkali len obyčajné postele rozložené vedľa seba v jednej veľkej izbe alebo klasické poschodové postele bez akéhokoľvek súkromia. Spomedzi viac ako 5-tisíc recenzií mu svieti hodnotenie 8,5/10, takže nebolo o čom. Mimochodom, toto nespomínam náhodou a predtým, než si akékoľvek ubytovanie kdekoľvek zarezervujete, nezabudnite si pozrieť jeho hodnotenia. A ideálne aspoň na dvoch platformách, aby na vás nečakalo nepríjemné prekvapenie.

Prezentuje sa ako kapsulový hostel a zarezervovala som si tu jednu noc z pondelka na utorok v hornom lôžku klasik s rozmerom 90 centimetrov.

Za noc som zaplatila 28 eur

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného