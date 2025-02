Šokujúci príbeh z bratislavskej školy: Úradníci im zakázali vetrať pre rekuperáciu, tá však týždne nefungovala

Vzduchotechnika bola vypnutá, no vetrať sa nesmelo. Šokujúci prípad na bratislavskej základnej škole odhalil miestny kontrolór. Miestny úrad Karlova Ves nám navyše taktiež potvrdil pochybenie vo fungovaní vzduchotechniky.

Rodičia detí, ktoré navštevujú Základnú školu Alexandra Dubčeka v Bratislave, sa boja o ich zdravie. Jeden z rodičov kontaktoval miestneho kontrolóra s podozrením, že sa v škole nemôže vetrať. Zakazovať im to mali úradníci s argumentom, že pri otvorených oknách by novoinštalovaná vzduchotechnika nebola efektívna. Upozornila na to facebooková stránka Karloveské ozveny.

Problémom však je, že na škole bola vzduchotechnika vypnutá, malo sa tak stať najmä v januári, no vypínala sa aj naďalej v dôsledku vysokej hlučnosti.

Rodičia sa sťažujú, že ich deti musia byť vo vydýchaných triedach, pričom nemôžu vetrať oknami. Zákaz mal podľa nich nariadiť Miestny úrad Karlova Ves, pod ktorý škola patrí.

Podľa kontrolóra konal na podnet rozhorčeného rodiča, ktorý ho mal osloviť na ulici. „Čo robíte na úrade, keď už viac ako mesiac nefunguje na škole nová vzduchotechnika, škola zakázala deťom a učiteľom vetrať oknami a deti sa musia učiť vo vydýchaných triedach. Urobte s tým poriadok,“ mal znieť podnet.

Kontrolór Miloslav Hrádek, ktorý šiel situáciu skontrolovať, vydal o svojich zisteniach správu.

Škole prišiel email o zákaze vetrania

V decembri 2024 prišiel základnej škole email od vedúcej referátu správy budov s tým, že v škole zakazuje vetranie oknami. Školu mala úradníčka viackrát odfotografovať v stave, keď boli v niektorých miestnostiach otvorené okná. Vetranie mala nahradiť vzduchotechnika na báze rekuperácie, úradníčka mala vetranie zakázať z dôvodu, aby bola zabezpečená jej funkčnosť.

