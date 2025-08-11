Snaží sa byť pre deti autoritou. Moderátor Sajfa prekvapil úprimným priznaním o výchove svojich detí

V modernej výchove rodičia často robia chybu, keď sa snažia deti ochrániť pred každým problémom či nepríjemnosťou. Podľa moderátora Mateja „Sajfu“ Cifru je však dôležité, aby sa aj tí najmenší stretli s realitou a vedeli sa s ňou vyrovnať.
V podcaste Denníka N Otcovia v plienkach porozprával, že sa pri výchove inšpiruje vlastnými rodičmi, ktorí mu odovzdali odlišné, no vzácne kvality. Od mamy si zobral empatiu a pokoj, od otca zas odvahu vystaviť deti aj „ľahkému nebezpečenstvu“.
Spomienky na prísneho otca vedca
Sajfa si detstvo v 80. rokoch spája so svojím otcom Petrom, vedcom z Ústavu polymérov Slovenskej akadémie vied. „Bol prirodzenou autoritou, veľa toho nenahovoril a býval často preč, aj na dlhších cestách, no v zásade tam pre nich (pre Sajfu a jeho dvoch mladších bratov, pozn. red.) vždy bol,“ zaspomínal.
Aj keď bol otec prítomný skôr sporadicky, jeho návraty domov mali špecifickú atmosféru. „My sme sa ho tak jemne báli. Štandardné 80. roky vyzerali tak, že keď sme v Devínskej Novej Vsi s bratmi začuli otvorenie výťahových dverí a následne kľúč v zámke, spanikárili sme, že je niekde rozsypané granko alebo iný neporiadok a snažili sme sa to rýchlo zakryť. Potom prišiel otec a všetko sledoval. Jasné, že sme sa ho báli, no s odstupom času nám to pripadalo prirodzené.“
