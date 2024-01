Smer do volieb o Európsky parlament povedie Monika Beňová, dvojkou bude Ľuboš Blaha. Fico sa na kampaň teší

Kandidátnu listinu Smeru-SD vo voľbách do Európskeho parlamentu povedie europoslankyňa Monika Beňová, dvojkou bude podpredseda Smeru-SD Ľuboš Blaha. „Každý má iný štýl práce, ale ja sa na to teším. Už budúci týždeň pripravujeme prvé kroky, pokiaľ ide o kampaň,“ vyjadril sa premiér Robert Fico pre TASR TV.

Smer vlastného prezidentského kandidáta nepostaví

Smer-SD sa ďalej podľa Roberta Fica rozhodol nenominovať vlastného kandidáta do prezidentských volieb a podporiť Petra Pellegriniho (Hlas-SD) aj preto, lebo sa chce sústrediť na realizáciu vládnej politiky. Pripomenul, že ak by napríklad kandidoval on osobne a vo voľbách uspel, znamenalo by to pád celého vládneho kabinetu. „Mojím cieľom je úspešne dotiahnuť toto volebné obdobie a vyhrať ďalšie parlamentné voľby,“ konštatoval premiér.

Peter Pellegrini je podľa Fica sociálny demokrat a bude sa snažiť krajinu skôr spájať. „Zatiaľ čo Ivan Korčok ju rozdeľuje. Je to čisto opozičný kandidát,“ tvrdí Fico.