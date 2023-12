Slovensko predbehlo Nemecko, no aj tak sa nemáme čím chváliť: Zverejnili rebríček najšťastnejších krajín EÚ, Top 3 prekvapí

Aj vy patríte medzi ľudí, ktorí si po 30. septembri tohto roka povedali, že na Slovensku nezostanú a pôjdu niekam, kde sa budú cítiť šťastnejšie? Asi by ste mali vedieť, kam by ste sa podľa najnovšieho prieskumu Eurostatu mali presťahovať. A rovnako tak by ste mali vedieť, že čo sa týka pocitov šťastia, Slovensko na tom nie je úplne najhoršie, aj keď od top krajín má pomerne ďaleko.

Agentúra Eurostat zverejnila každoročný rebríček spokojnosti obyvateľov so životom v jednotlivých krajinách Európskej únie. Stupnica sa pohybovala od 0 – teda absolútna nespokojnosť, až po 10, čo znamená, že lepšie sa už cítiť nedá. Štatistiku zverejnil portál Euronews a priniesol viacero prekvapení. Mysleli ste si totiž, že najšťastnejšie sa cítia obyvatelia Nemecka? Nuž, zrejme vás nepotešíme, ak ste sa za lepším a šťastnejším životom chceli zo Slovenska presťahovať práve tam. Trojicou najšťastnejších krajín sú totiž Rakúsko, Poľsko a Rumunsko.

Na špici rebríčka je dlhodobo

Rakúsko sa na špičke rebríčka drží už roky. Svoju úroveň šťastia hodnotili obyvatelia priemernou známkou 8, čo príliš prekvapivé nie je, keďže Rakúsko je dobre prosperujúcou krajinou a mnoho Slovákov tu svoje šťastie už našlo. Čo ale prekvapí, sú druhé, resp. tretie miesto v rebríčku, kde sa ocitli dve skôr chudobnejšie krajiny. Poľsko a Rumunsko sú dôkazom, že lepšia ekonomika nemusí nutne znamenať šťastnejších obyvateľov.

Pri hodnotení šťastia v týchto krajinách tiež zohrali faktory, ako sú vek, úroveň vzdelania, či rodinná a finančná situácia. Top päťku najšťastnejších krajín uzatvárajú Fínsko (#4) a Belgicko (#5).

V Nemecku až tak šťastný život momentálne nehľadajte

Azda najväčším prekvapením rebríčka je predposledná priečka, na ktorej skončilo Nemecko, od ktorého horšie je už len Bulharsko.

Nemecko má jednu z najsilnejších ekonomík spomedzi krajín Európskej únie, no jeho obyvatelia príliš šťastní očividne nie sú. Za zlým hodnotením je najmä zhoršovanie kolektívnej nálady Nemcov. Krajina hospodársky stagnuje a domáci pociťujú znepokojenie súvisiace s vojnou na Ukrajine a neteší ich ani neustály príliv imigrantov.

Slovensko v desiatke najmenej šťastných krajín

Čo sa týka Slovenska, tak to skončilo v hodnotení šťastia na 21. priečke. Ako web Euronews uvádza, vo všetkých členských štátoch EÚ sa spokojnosť so životom zvyšovala súbežne s úrovňou vzdelania. A práve na Slovensku na tom záležalo najviac. Rozdiel vo vnímaní šťastia so životom bol 1,6 bodu medzi vysokoškolsky vzdelanými a tými so základným (nižším ako stredoškolským) vzdelaním. Rebríček najšťastnejších krajín si môžete pozrieť v tabuľke pod článkom.