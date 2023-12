Bratislava má s Prahou najdrahšie byty spomedzi metropol Európy. Na vlastné bývanie musíme šetriť takmer 24 rokov

Slovensko sa s naším hlavným mestom umiestnilo na popredných priečkach v ďalšom nelichotivom rebríčku. Spomedzi európskych metropol má totiž Bratislava jedny z najdrahších bytov. Horšia od nás je už len Praha. Na vlastné bývanie v štandardnom byte o rozlohe 75 metrov štvorcových musíme šetriť takmer 24 rokov.

Vlastniť nehnuteľnosť je v dnešnej dobe, zdá sa, ešte ťažšie, než kedykoľvek predtým. Porovnanie cien bytov naprieč európskymi metropolami, ktoré zverejnil portál týždenníka Politico, sen o vlastnom bývaní okolo veku 30 rokov totiž rozplýva veľmi rýchlo. V hlavnom meste Slovenska sú ceny bytov skutočne astronomické, čo si všímajú aj zahraniční novinári.

Vlastný byt za necelých 24 rokov

Ako Politico vo svojom porovnaní uvádza, na vlastný byt s rozlohou 75 štvorcových metrov musia Slováci v Bratislave šetriť zhruba 23,8 roka. A ak si niekto myslel, že v susednom Česku je to lepšie, mýli sa. Na rovnaký byt v Prahe si pri priemernej mzde našetríte za ešte dlhší čas, a síce 25,3 roka.

Top 3 uzatvára Paríž, kde na vlastné bývanie domáci šetria 23,1 roka. Do úvahy treba ale brať fakt, že priemerná mesačná mzda je v jednotlivých krajinách a ich regiónoch rozdielna. Aj tak ale ukazuje priepastné rozdiely v cenách nehnuteľností.

Medzi najdrahšie európske metropoly, čo sa týka bývania, sa zaradila aj Varšava (19,9 roka) a Budapešť (18 rokov). Politico tiež uviedlo, že počet rokov, za ktoré by sme boli schopní zakúpiť vlastnú nehnuteľnosť v konkrétnom hlavnom meste, je vnímaný s ohľadom na to, že by sme za byt platili bez potreby hypotéky a nemíňali peniaze na iné, ako bezprostredne nutné veci.

Najlacnejší je Cyprus

Naopak, najlacnejšími metropolami sú podľa porovnania cyperská Nikózia (5,5 roka), Brusel (7,9 roka) a írsky Dublin (8,8 roka). Kompletný rebríček porovnávaných metropol si môžete pozrieť v grafe pod článkom.