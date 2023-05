Slovensko má v hľadáčiku ďalší lacný reťazec: Náš trh považuje za zaujímavý, v Európe chce mať až 5 000 predajní

Len nedávno vstúpil na slovenský trh reťazec Action, pričom špekulovať sa začalo aj o poľskej Biedronke. V hre je však aj ďalší hráč, konkrétne z Nemecka. Sieť obchodov s názvom Woolworth má v Nemecku približne 600 predajní, vo veľkom otvára v Poľsku a podľa všetkého by sme sa ho v budúcnosti mohli dočkať aj my.

V Európe chcú mať až 5 000 predajní

Ako informuje portál Hospodárske noviny, v plánoch nemeckého reťazca by mohlo zohrávať reálnu úlohu aj Slovensku. V Európe totiž plánujú otvoriť až 5 000 predajní a chcú sa zaradiť medzi najsilnejších hráčov na trhu. „Aj slovenský trh vnímame ako zaujímavý a s vysokým potenciálom. Slovensko preto zohráva reálnu úlohu v plánovaní našej expanzie,“ prezradil pre Hospodárske noviny Roland Rissel z komunikačného oddelenia reťazca.

Čo sa týka Slovenska, konkurenciu by mohol vytvoriť obchodom ako je Pepco, ale aj nedávno otvorený Action. Vo Woolworthe totiž tiež nakúpite predovšetkým oblečenie a doplnky do domácnosti. Podrobnosti o príchode na náš trh však zatiaľ nie sú známe a ak by ste sa chceli ísť do obchodu pozrieť, navštíviť musíte nášho severného suseda. V Poľsku už nájdete predajne v Krakove a Poznani, čoskoro sa ďalšia otvorí aj vo Varšave.