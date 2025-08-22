Slovenská pošta reaguje na clá, od pondelka zavádza nové pravidlá: Do tejto krajiny už balík nepošlete, prejdú len obálky

Výnimka, ktorá umožňovala bezcolnú prepravu tovaru v nízkej hodnote. Tento krok zasiahne nielen súkromných zákazníkov, ale aj e-shopy, ktoré boli odkázané na cenovo dostupnú transatlantickú prepravu.
Ako uvádza portál Euractiv, viacerí európski poštoví operátori už oznámili, že doručovanie balíkov do USA pozastavujú. Dôvodom je neistota a rastúce náklady, ktoré priniesol nový obchodný režim prezidenta Donalda Trumpa. Ten zrušil takzvanú „de minimis“ výnimku. Tá doteraz umožňovala, aby tovar v hodnote do 690 eur vstupoval do Spojených štátov bez colných poplatkov.
Obálka áno, krabica nie
Slovenská pošta od pondelka zastaví prijímanie balíkov do USA. Pošta bude akceptovať iba zásielky obsahujúce dokumenty v tlačenej forme. Nebude možné posielať ani drobné darčeky medzi súkromnými osobami. Slovenská pošta argumentuje tým, že colné poplatky musia byť vyriešené už pri podaní zásielky, preto pristúpila k obmedzeniu skôr.
Súkromní kuriéri budú pokračovať, no so stratami
Súkromní kuriéri ako DHL alebo UPS v doručovaní pokračujú, no aj oni rátajú s výraznými stratami. DHL dokonca varovala, že zrušenie výnimky jej môže znížiť ročný zisk o takmer 200 miliónov eur.
