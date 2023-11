Slovákov čakajú zmeny pri nakupovaní: Skončiť má výmena „kus za kus“, ale aj umelé zľavy. Pozrite si prehľad

V posledných dňoch sa pomerne často diskutovalo o novom zákone o ochrane spotrebiteľov. Ten na Slovensko prinesie niekoľko zmien, pričom novinky prichádzajú aj z Európskej únie. Na minimum by mala byť zregulovaná napríklad výmena tovaru formou „kus za kus“.

Slovenskí europoslanci návrh podporili

Väčšina slovenských poslancov Európskeho parlamentu v utorok podporila rokovaciu pozíciu k novým opatreniam na posilnenie práva spotrebiteľov na opravu pokazených tovarov. Cieľom návrhu z dielne Európskej komisie je podporiť udržateľnejšiu spotrebu tým, že bude jednoduchšie dať si chybný tovar opraviť, čo povedie k zníženiu množstva odpadu a k posilneniu sektora opráv.

Eugen Jurzyca (SaS) uviedol, že nové právo na opravu má zaručiť opravu výrobkov počas celej ich životnosti, upozornil však, že toto opatrenie ale nemusí byť ekologické ani ekonomicky výhodné. „Vyrábať všetky náhradné diely je príkaz, ktorý nereflektuje dopyt na trhu. Ak sa niektoré súčiastky vôbec nekazia, ale budú musieť byť vyrobené a na roky uskladnené, takáto povinnosť predraží výrobok. Na úkor spotrebiteľa,“ upozornil.

V praxi to znamená, že predajcovia budú musieť uprednostniť opravu chybného produktu, pričom výnimky by predstavovali nerentabilné opravy (drahšie, ako výrobok samotný). Poslanci tiež navrhli predĺženie zákonnej záruky o 1 rok od dátumu opravy produktu.

Končia aj umelé zľavy

Ako uvádza portál Správy RTVS, spotrebiteľov by mal lepšie chrániť aj nový zákon, ktorý ešte musia schváliť poslanci. Okrem iného by mali byť minulosťou umelé zľavy, ktoré vo veľkom obchodníci využívali najmä počas Black Friday.

„Internetový obchod alebo aj akýkoľvek iný obchod už nebude môcť uviesť zľavu, že preškrtne cenu, ktorú urobil za jeden deň – včera, predvčerom alebo pred týždňom, a dá tam, že je tam 70-percentná zľava. Bude sa môcť odvolávať iba na cenu, ktorá platila 30 dní pred znížením ceny,“ priblížil riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektronický obchod Jozef Dvorský.

Nový zákon by mal zabrániť aj falošným recenziám, nakoľko tiež pôsobia veľmi zavádzajúco a dokážu zákazníka v internetovom obchode zmiasť. Vo všeobecnosti sa bude predlžovať tiež doba, počas ktorej môže spotrebiteľ tovar vrátiť. „Ľudia, ktorí si kúpili tovar pod nátlakom podomového predajcu, by ho po novom mohli vrátiť až do 30 dní. Teraz na to majú iba dva týždne,“ píše RTVS v článku.