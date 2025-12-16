Slováci viac veria Bruselu než vlastnej vláde: S demokraciou je spokojná menej ako polovica občanov

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Nina Malovcová
TASR
Slovensko dôveruje EÚ viac než priemer Únie, ukázal nový prieskum Eurobarometra.

Z najnovšieho prieskumu Eurobarometra zverejneného v utorok vyplýva, že Európskej únii dôveruje 54 percent Slovákov, čo je viac ako celoeurópsky priemer (48 percent). V porovnaní s prieskumom z jari 2025 ide o nárast o dva percentuálne body, informuje TASR.

Podľa hlavných zistení jesenného Eurobarometra je väčšina obyvateľov Slovenska (87 percent) celkovo spokojná so svojím životom. Spokojnosť opýtaných je pritom na podobnej úrovni, ako uvádzal prieskum na jar 2025, a je porovnateľná s priemerom v EÚ (86 percent).

Najväčšej dôvere sa tešia Európska centrálna banka (58 percent), Európska komisia a Európska rada (obe 51 percent). Európskemu parlamentu dôveruje polovica obyvateľov Slovenska (50 percent).  Z vybraných inštitúcií na Slovensku má najvyššiu dôveru zdravotnícky a lekársky personál (72 percent), armáda (66 percent), krajské alebo miestne verejné organy (65 percent) a polícia (57 percent).

Nízka dôvera v politiku a demokraciu

Na opačnej strane rebríčka dôveryhodnosti sa nachádzajú súdy a právny systém (39 percent), vláda (26 percent), parlament (24 percent) a politické strany (21 percent). Väčšina obyvateľov (59 percent) je nespokojná s tým, ako funguje demokracia na Slovensku (o dva percentuálne body viac oproti jari 2025).

Podiel spokojných obyvateľov je 41 percent (o dva percentuálne body menej oproti jari 2025). Priemer európskej ‚dvadsaťsedmičky‘ je 54 percent spokojných a 45 percent nespokojných obyvateľov.

Foto: TASR/Martin Baumann

Z hľadiska spoločných politík je medzi obyvateľmi Slovenska najväčšia zhoda na podpore voľného pohybu občanov EÚ, ktorí môžu žiť, pracovať, študovať a podnikať v Únii (90 percent). Viac ako 80 percent obyvateľov tiež podporuje spoločnú európsku hospodársku a menovú úniu s jednotnou menou euro (84 percent) a spoločnú stratégiu na zvýšenie konkurencieschopnosti v EÚ (83 percent).

Medzi najzásadnejšie problémy, ktorým podľa obyvateľov Slovenska čelí EÚ, patria ruská invázia na Ukrajine (30 percent), medzinárodná situácia (21 percent) a dodávky energií (19 percent). Medzi hlavné oblasti, ktoré by mali byť prioritou EÚ v strednodobom horizonte piatich rokov, obyvatelia Slovenska najčastejšie zaradili zdravie (32 percent), bezpečnosť a obranu (30 percent) a hospodárstvo (27 percent).

Ceny, inflácia a dôvera v médiá

Za najväčšie problémy Slovenska jeho obyvatelia najčastejšie považujú rastúce ceny, infláciu a náklady na život (41 percent). Na druhom mieste je ekonomická situácia na Slovensku (25 percent) a na treťom štátny dlh (20 percent).

Najvyššiu mieru dôvery spomedzi médií má na Slovensku rozhlas (66 percent), nasledujú televízia (58 percent), písaná tlač (51 percent) a webové stránky (48 percent). Naopak, najnižšiu dôveru majú sociálne siete, ktorým dôveruje len tretina obyvateľov SR (33 percent).

„Výsledky Eurobarometra potvrdili, že občania SR vnímajú výhody, ktoré im Európska únia prináša – slobodu cestovať, žiť alebo študovať v zahraničí, či jednotnú menu, ktorou zaplatia vo väčšine európskych krajín. Osobne ma veľmi teší, že vyše polovica obyvateľov Slovenska dôveruje Európskej komisii, inštitúcii, ktorú na Slovensku od začiatku decembra zastupujem. Verím, že aj vďaka práci, ktorá nás s mojím tímom v najbližších rokoch čaká, sa podarí túto dôveru upevňovať a zvyšovať,“ uviedol nový vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Peter Stano.

