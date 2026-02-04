Slováci v tom majú jasno: Členstvo v EÚ hodnotíme jednoznačne pozitívne, oproti ostatným sme optimistickejší

Roland Brožkovič
TASR
Pesimizmus voči budúcnosti sveta vyjadrilo 42 percent respondentov na Slovensku a 52 percent v EÚ.

Väčšina obyvateľov Slovenska považuje členstvo svojej krajiny v Európskej únii za prínos. Podľa najnovšieho prieskumu Eurobarometer pre Európsky parlament to uviedlo 60 percent respondentov na Slovensku, pričom priemer v celej EÚ dosahuje 62 percent. Najsilnejšia podpora členstva je vo vekovej kategórii od 15 do 39 rokov.

Medzi rozšírené obavy u občanov patria konflikty v ich blízkosti, energetická závislosť, migrácia či klimatické zmeny, informuje TASR. Viac ako tri štvrtiny Európanov (76 percent) a až 82 percent obyvateľov Slovenska vyjadrilo optimizmus, pokiaľ ide o ich osobnú budúcnosť a budúcnosť ich rodín. Menej priaznivé sú očakávania v súvislosti s vývojom vo svete, v EÚ či v jednotlivých krajinách.

S našou krajinou to vraj nevyzerá dobre

Pesimizmus voči budúcnosti sveta vyjadrilo 42 percent respondentov na Slovensku a 52 percent v EÚ. Vyhliadky EÚ pesimisticky vidí 36 percent Slovákov a 39 percent občanov Únie. Budúcnosť vlastnej krajiny vníma negatívne 42 percent respondentov zo SR a 41 percent opýtaných v EÚ.

Medzi najväčšie obavy obyvateľov Slovenska patria konflikty v blízkosti EÚ (65 percent; v EÚ 72 percent) a závislosť Únie od dodávok energií z tretích krajín (55 percent; v EÚ 62 percent). Výrazné znepokojenie vyvolávajú aj prírodné katastrofy zhoršované klimatickými zmenami (52 percent; v EÚ 66 percent) a pôsobenie dronov z mimoúnijných krajín na území Únie (52 percent; v EÚ 60 percent).

V oblasti spoločenského vývoja sa až 68 percent občanov Slovenska (63 percent v EÚ) obáva polarizácie spoločnosti. Dezinformácie znepokojujú 62 percent respondentov na Slovensku, priemer v EÚ dosahuje 69 percent.

Výrazná väčšina opýtaných očakáva, že EÚ bude v budúcnosti zohrávať dôležitejšiu úlohu pri ochrane občanov pred globálnymi krízami a bezpečnostnými rizikami. Tento názor zastáva 71 percent respondentov na Slovensku a 66 percent v celej EÚ. Väčšina zároveň požaduje jednotnejší postup Únie v krízových situáciách a silnejší hlas na medzinárodnej scéne.

„Geopolitické napätie formuje každodenný pocit bezpečnosti Európanov. Občania očakávajú, že EÚ ich bude chrániť, bude pripravená a bude konať spoločne. Presne to musí silnejšia a sebestačná Európa priniesť. Európa je naším najsilnejším štítom,“ poznamenala predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová.

Prieskum Eurobarometra realizovala agentúra Verian v novembri 2025 vo všetkých 27 členských štátoch EÚ na vzorke 26 453 respondentov, z toho 1003 na Slovensku.

