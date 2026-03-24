Skúsila, no nevyšlo: Žena uvidela policajtov, presadla si na zadné sedadlo. Manéver hliadku pobavil

Z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia obvinili dopravní policajti z Trenčína 24-ročnú vodičku automobilu značky Audi A4. Šoférovala v čase zákazu. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
Po zastavení automobilu policajnou hliadkou si žena presadla na zadné sedadlo, na miesto vodiča si sadol jej spolujazdec.
Policajtov neoklamala
Policajtov neoklamala, navyše zistili, že má zákaz viesť motorové vozidlá. Polícia spracovala podnet na väzobné stíhanie obvinenej, rozhodoval o ňom súd.
Odporúčané články
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
