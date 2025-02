Školákom začínajú prázdniny, strediskám vrcholí sezóna: Na nápor lyžiarov sú poväčšine pripravení

Štartujú jarné prázdniny, žiaci v dvoch krajoch dnes trávia v škole posledný deň pred prázdninami. Ako vyplýva zo Sprievodcu školským rokom 2024/2025, ako prví si týždeň voľna užijú školáci v Košickom a Prešovskom kraji. Termín jarných prázdnin majú od 17. do 21. februára.

Do školských lavíc sa vrátia v pondelok 24. februára. V tento deň začnú prázdniny deťom na západe Slovenska. Žiactvo v Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji bude prázdninovať do piatka 28. februára a do školy opäť nastúpi v pondelok 3. marca. Ako poslední budú mať tento rok jarné prázdniny školáci v Trenčianskom, Žilinskom a Banskobystrickom kraji.

Oddychovať budú od 3. do 7. marca a do školy sa vrátia 10. marca.Najbližšie prázdniny, ktoré žiakov čakajú, sú veľkonočné. Budú v polovici apríla.

Strediská sú pripravené

Aj menšie lyžiarske strediská pod Tatrami hlásia výborné podmienky na lyžovanie a maximálnu pripravenosť na jarné prázdniny. Všetky sa zhodujú na tom, že najviac lyžiarov tam v rámci nich majú počas týždňov, keď prázdninujú východniari a západniari. Lyžiarskym strediskám vylepšilo podmienky aj súčasné ochladenie, mnohé dosnežovali a veria, že sezóna bude ešte pokračovať aj po jarných prázdninách.

Šesťdesiat centimetrov snehu majú v súčasnosti na zjazdovkách v lyžiarskom stredisku Snowpark Lučivná neďaleko Svitu. „Na prázdniny sme pripravení veľmi dobre. Dosnežovali sme a snehu máme dosť, čakáme len na návštevníkov,“ uviedol pre agentúru SITA riaditeľ strediska Miroslav Šukola.

Ten potvrdil, že najviac lyžiarov prichádza štandardne počas východoslovenských a západoslovenských jarných prázdnin. „Stredoslovenský kraj bol u nás stále menej obsadený, ale to je len z dôvodu, že Stredoslováci majú lyžiarskych stredísk dosť,“ skonštatoval. Sezónu by v stredisku, v prípade dostatku snehu a záujmu o lyžovanie, chceli potiahnuť aj po prázdninách. „Nemienime skončiť 15. marcom, ale budeme ťahať dovtedy, kým sa bude dať,“ dodal Šukola.Rovnako spokojní sú aj v Lopušnej doline, kde majú od 50 do 100 centimetrov snehu.

„Všetky zjazdovky a vleky sú pripravené, má byť mrazivo. Dosnežili sme ešte počas tohto týždňa rizikové miesta, ale už viac nejdeme, pretože snehu máme dosť,“ opísal pre SITA konateľ strediska Ľubomír Kozubík. Súčasnú lyžiarsku sezónu hodnotí ako výbornú.

Aká dlhá bude sezóna?

Týždne mimo prázdnin tam vyplnili lyžiarskymi zájazdmi, ktorých bolo podľa jeho slov približne dvadsať. Počas jarných prázdnin očakávajú pomerne veľkú návštevnosť. Sezóna trvá v tomto stredisku v priemere od 70 do 85 dní. To, aká dlhá bude v tomto roku, ukáže podľa Kozubíka počasie i záujem zo strany lyžiarov po prázdninách.

V súčasnosti majú 70 centimetrov snehu aj v susednom stredisku Skitatry Zadná Lopušná Dolina. Ako ďalej pre SITA uviedol jeho vedúci Pavol Lihan, už onedlho otvoria aj čiernu časť zjazdovky, ktorú v týchto dňoch dosnežujú. Aj tam očakávajú najviac návštevníkov počas prvého a druhého týždňa jarných prázdnin, keď ich majú školáci na východe a následne západe.

Sezónu by tam chceli potiahnuť aj ďalšie týždne po prázdninách.

V stredisku Studničky vo Vernári, ktoré sa nachádza na rozhraní dvoch národných parkov – Slovenského raja a Nízkych Tatier, majú na svahu pol metra snehu. Podľa jeho manažérky Ivany Alexovej sú lyžiarske podmienky veľmi dobré a v prevádzke sú všetky vleky. Lyžovať sa bude v stredisku v závislosti od počasia minimálne do 15. marca.

Stopercentne zasnežené je tiež stredisko Ski Resort Smrečiny v Liptovskej Tepličke, kde pribudol malý detský lanový vlek i detská škôlka. Informoval o tom SITA jeho spolumajiteľ Vladimír Žemba mladší.

V stredisku by podľa jeho slov chceli s lyžovačkou pokračovať aj dva či tri víkendy po skončení samotných prázdnin. „Všetko bude záležať od počasia, ako nám vydrží sneh, a ako budú chodiť ľudia,“ dodal.