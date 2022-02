Simpsonovci predpovedali inváziu na Ukrajine ešte v roku 1998. Vôbec to nebolo ťažké, tvrdí tvorca seriálu

Simpsonovci sú tu s nami už desiatky rokov a neraz sa stalo, že udalosti zo seriálu sa následne naplnili aj v skutočnosti. Obľúbená žltá rodinka teraz nepriamo predpovedala smutnú udalosť, a to inváziu na Ukrajine. Píšu o tom weby New York Post a The Hollywood Reporter.

Ako sme vás už v minulosti mnohokrát informovali, naplnené predpovede tohto seriálu sú bežnou záležitosťou a človek sa až čuduje, ako to tí tvorcovia robia. Takto predpovedali napríklad nedostatok benzínu na britských ostrovoch, vznik Tinderu, let Richarda Bransona do vesmíru či dokonca celosvetovú pandémiu.

Dalo sa to vraj očakávať

Podobne sa trafili aj ohľadom ruskej invázie na Ukrajinu. Podľa viacerých totiž epizóda s názvom Homer slúži vlasti z roku 1998 predpovedala práve túto smutnú udalosť. Vysoký ruský predstaviteľ v nej svetu oznamuje, že Sovietsky zväz sa v skutočnosti nikdy nerozpadol a bola to len kamufláž. Do ulíc posiela tanky s cieľom obnoviť zašlú slávu.

K situácii sa vyjadril aj samotný scenárista seriálu Al Jean. „Je naozaj smutné, že toto nebolo vôbec ťažké predpovedať,“ prezradil v rozhovore. „Nerád to hovorím, ale narodil som sa ešte v roku 1961. Tým pádom som 30 rokov svojho života mohol sledovať fungovanie Sovietskeho zväzu,“ dodal.

Práve preto podľa neho išlo o veľmi ľahkú predpoveď. Bolo vraj úplne jasné, že sa veci pokazia. „Agresia nikdy nezmizne a musíte preto byť mimoriadne ostražitý. Pritom počas vysielania tejto časti boli rusko-americké vzťahy sa svojom vrchole,“ . Keď sa však Putin dostal k moci, nič iné sa podľa scenáristu nedalo čakať.