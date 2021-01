Simpsonovci predpovedali príchod Grety aj pandémiu. Teraz seriál ukazuje, čo nás čaká v roku 2021

Občas by sa mohlo zdať, že majú vešteckú guľu. Ako keby predpovedali, že americkým prezidentom sa stane Donald Trump skôr, ako sa ním naozaj stal a niektorí si myslia, že Simpsonovci predvídali aj pandémiu. Čo nás teda podľa nich čaká v roku 2021?

Čaká nás v tomto roku apokalypsa?

Mnohí z nás dúfajú, že aj keď rok 2021 možno nebude ten najlepší, bude aspoň lepší, ako bol rok 2020. Súčasťou obľúbeného animovaného seriálu je však halloweensky špeciál (Halloween Special – Treehouse of Horror XXXI) prvýkrát odvysielaný 1. novembra 2020, ktorý rok 2021 vykresľuje ako pochmúrnu apokalypsu, píše portál The Sun. Na začiatku špeciálu sa konajú voľby, ktoré boli v Amerike skutočne turbulentné. V animovanom filme je súčasťou kampane „Biden Harris“, „Trump Putin“ a „Elect Someone Anyone“ (Zvoľte niekto kohokoľvek).

Homer sa volieb nezúčastní, prespal ich totiž, nočné mory sa mu však nevyhli. 20. januára (v deň, kedy má nový prezident oficiálne prevziať úrad) sa Springfield premenil na nočnú moru. Homer sa krčí na streche vlastného domu vyzbrojený brnením a puškou. Mesto je v plameňoch a zaplavili ho roboty. Hansa Molemana jeden z robotov vyhodí do vzduchu a Hans sa sťažuje, že to má za to, že volil Kanyeho Westa.

V závere špeciálu môže divák vidieť štyri vlajky s nápismi „Nákaza“, „Hladomor“, „Vojna“ a „Treehouse of Horror XXXI“. Nepripomína vám to niečo? Ozývajú sa hlasy, ktoré tvrdia, že vpád robotov do Springfieldu sa nápadne podobá na udalosti, počas ktorých protestujúci ľudia vtrhli do Kapitolu.

Čo bude ďalej?

A čo ďalšie predpovede? Fanúšikovia si myslia, že Simpsonovci predvídali aj lockdown, konkrétne v časti, v ktorej Springfield prekryla takmer nepreniknuteľná sklenená kupola. Springfield sa totiž stal najviac znečisteným miestom na svete a vláda chcela zabrániť ďalšiemu šíreniu znečistenia.

Koronavírus mali Simpsonovci predvídať už v roku 1993. Útok na Kapitol zas údajne predvídali v jednej z častí z roku 1996. Neskôr bol zas v Simpsonovcoch za prezidenta vyhlásený Donald Trump, pričom sa prezidentom stal aj v skutočnosti. Takisto predpovedali príchod aktivistky Grety Thunberg a klimatickú krízu. V rozhovore pre portál News sa vyjadrila Yeardley Smithová (hlas Lízy Simpsonovej). Tá hovorí, že tvorcovia sa snažili vykresliť tú najabsurdnejšiu možnosť a nerátali s tým, že sa napokon stane akousi predpoveďou.

A čo bude ďalej? Podľa portálu The Sun sa ľudstvo možno dočká digitálneho Big Bena, o prezidentský post sa v roku 2028 bude zaujímať Ivanka Trumpová a zákerný boháč sa rozhodne zablokovať slnečné žiarenie, aby boli ľudia nútení využívať viac elektrickej energie.