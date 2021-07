Simpsonovci opäť predpovedali budúcnosť. Už v roku 2014 vedeli, že Richard Branson poletí do vesmíru

Alebo cestovali do budúcnosti a vrátili sa späť, aby si z ľudstva takýmto spôsobom robili srandu? Uhádli, že Bidenovu inauguráciu bude moderovať Tom Hanks, predpovedali príchod pandémie, ale aj to, že na scénu nastúpi aktivistka Greta. Zdá sa, že opäť trafili do čierneho. V jednej z epizód z roku 2014 predpovedali, že sa Richard Branson dostane do vesmíru.

Tvorcovia Simpsonovcov predvídali, že Branson poletí do vesmíru

Simpsonovci pravidelne šokujú fanúšikov dosť presnými predpoveďami o tom, čo sa bude diať v budúcnosti. Po sérii predpovedí im vyšla ďalšia. V jednej z epizód sa v roku 2014 objavil Richard Branson letiaci do vesmíru, píše portál Daily Mail. Len nedávno sme vás pritom informovali o tom, že 70-ročný Branson predbehol miliardára Jeffa Bezosa a skutočne letel na palube rakety spoločnosti Virgin Galactic až k vesmírnej hranici.

Na internete sa objavilo video, na ktorom Branson a jeho posádka zažívajú stav beztiaže a vznášajú sa v kabíne. Výjav sa až nápadne podobá na scénu z epizódy Simpsonovcov, ktorá bola odvysielaná v roku 2014. Epizóda má názov Vojna umenia a je to konkrétne 15. diel 25. série. Falšovateľ obrazov Klaus Ziegler Lise hovorí, že jeho falzifikáty prinášajú radosť ľuďom po celom svete. Následne môžu diváci vidieť, kam všade sa jeho falzifikáty dostali a ako sa z nich majitelia tešia.

Zdá sa, akoby vedeli aj o Trumpovi a Kamale Harris

Jeden z ľudí, ktorý má zo Zieglerovho falzifikátu radosť, je aj Richard Branson. Obraz má zavesený na stene vesmírnej rakety a s rukami za hlavou sa vznáša v stave beztiaže. Vyzerá to teda tak, akoby tvorcovia Simpsonovcov naozaj vopred vedeli, že to Branson raz dokáže. Okrem toho uhádli množstvo ďalších vecí. Búrlivé debaty rozprúdilo napríklad to, keď si diváci všimli, že predvídali Trumpov nástup na post amerického prezidenta.

Richard Branson’s Space Voyage Predicted By ‘The Simpsons’ Back In 2014 https://t.co/kisKFXZi4h — Deadline Hollywood (@DEADLINE) July 15, 2021



Divákov pobavilo aj to, že predpovedali objavenie trojokej zmutovanej ryby. Ale aj postavenie londýnskeho mrakodrapu The Shard. Akoby vopred vedeli aj to, že Lady Gaga sa „vznesie z oblohy“ a zaspieva počas polčasu Super Bowlu v roku 2017. Pozorným očiam fanúšikov seriálu neušlo ani to, že Simpsonovci predvídali nástup Kamaly Harris do pozície americkej viceprezidentky. Jej odev sa nápadne podobal na outfit, ktorý mala na sebe Lisa na poste prezidentky Spojených štátov v epizóde s názvom Bart do budúcnosti, ktorá bola odvysielaná v roku 2000.